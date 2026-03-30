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L’incontro.
31 marzo 2026 alle 00:22

Sicurezza: oggi vertice a Palazzo Bacaredda 

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Il countdown per l’evento preliminare dell’America’s Cup passa oggi per un passaggio cruciale: la sicurezza. Stamattina, alle 10, l’aula consiliare del Palazzo civico ospita il comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica. Presieduto dal Prefetto, il tavolo vedrà il Sindaco, i vertici delle forze di Polizia, la Marina e l’Assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu impegnati a definire i dettagli operativi per garantire l’ordine e la riuscita dell’evento.

Un vertice operativo che l’assessore Cuccureddu inquadra nella complessità di una macchina che non può permettersi sbavature: «Ci lavoriamo incessantemente dalla firma del contratto. Su nostra richiesta è stata convocata questa riunione per valutare ogni aspetto». La posta in gioco, d’altronde, è altissima. La Regione ha messo sul piatto 7 milioni e 12 mila euro, un investimento che punta al ritorno d’immagine garantito dalla più antica competizione sportiva al mondo. «Siamo certi di rientrare nell’investimento grazie ai benefici di lungo termine per il brand Sardegna», spiega l’assessore, sottolineando la portata storica dell’appuntamento. Con oltre 150 richieste di accrediti internazionali già pervenute per la sala stampa, Cagliari si appresta a vivere «il più grande evento mediatico mai ospitato nell’Isola, con un impatto paragonabile forse solo ai Mondiali di calcio del ’90».

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