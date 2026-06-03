Siamaggiore, sfida fra vecchi alleati 

Sei anni fa correvano insieme: uno era stato eletto sindaco, l’altro vice. Poi sono sopraggiunti gli attriti fino alla separazione e adesso sono di nuovo in campo, ma da avversari. A Siamaggiore, paese di 848 abitanti, per le Amministrative di domenica e lunedì sarà un duello tra il sindaco uscente Davide Dessì, con la lista civica “Percorso comune per Siamaggiore e Pardu Nou” e Federico Erdas, 45 anni, ex vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici con “Insieme per Siamaggiore e Pardu Nou”.

Sindaco uscente

Davide Dessì, 40 anni, ha deciso di tentare il bis «perché guardando ai traguardi raggiunti e ai finanziamenti ottenuti, sento la responsabilità e la volontà di proseguire questo lavoro -spiega -Inoltre credo nel valore di una squadra che ha lavorato con dedizione instancabile, ci saranno nuovi volti a portare idee fresche, energia e competenze preziose. Credo nella forza della continuità, ma ancora di più nel valore dell’ascolto e del dialogo. La mia è una squadra che vive il paese tutti i giorni. Il programma è stato scritto per risolvere i problemi della comunità». Tra le opere che Erdas vorrebbe realizzare c'è la Casa alloggio: «Finanziata grazie alla programmazione territoriale - spiega - Lavoreremo per eliminare il rischio idrogeologico e sbloccare tutte quelle situazioni che hanno impedito a tanti cittadini di costruire una casa. E poi non mancherà l'attenzione alla riqualificazione delle strade e al decoro con più verde in varie zone».

Lo sfidante

Erdas, 45 anni, imprenditore ha deciso di rimettersi in gioco «perché desidero mettere a disposizione del Comune l’esperienza maturata in ambito professionale e politico a livello locale – osserva - Il nostro gruppo unisce la competenza di chi da anni lavora quotidianamente nei servizi pubblici e l’esperienza di chi, nel settore privato, ricopre ruoli di coordinamento e responsabilità». Tanti i progetti in agenda. «Serve il rafforzamento dei servizi socio sanitari, il miglioramento del paesaggio e la ridefinizione urbanistica del territorio in termini di aree edificabili- sostiene – E ancora decoro urbano, riqualificazione degli ingressi e delle piazze, pista ciclabile e pedonale tra Siamaggiore e Pardu Nou per garantire maggiore sicurezza». Tra gli obiettivi anche il ripristino dei cantieri comunali e borse di studio all’estero per gli studenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA