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03 settembre 2026 alle 00:21

Si rinnova il voto a San Gemiliano 

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Barrali rinnova il voto a San Gemiliano, vescovo di Cagliari vissuto nel primo secolo e, secondo la tradizione, ucciso durante le persecuzioni di Nerone.

Tre i giorni di festa programmati dal Comitato Santa Lucia, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco, l’associazione Girasole e il gruppo folk. La festa come ogni anno si celebra la prima domenica di settembre, mese che, in passato, segnava l’avvio dell’anno agrario e la stipula de “s’acodriu”, il contratto annuale di contadini e pastori. I festeggiamenti prenderanno il via domani, alle 21, con la commedia in lingua sarda “Ariseu, oi, cras” della compagnia Ats Teatro di Ussaramanna.

Sabato alle 18,30 la messa e la processione in onore di Santa Giovanna D’Arco e San Raimondo. Alle 22 lo spettacolo di cabaret “Tutto Esaurito” di Marco Piccu. Domenica alle 10,30 il clou dei festeggiamenti con la processione solenne per le vie del paese. Il simulacro di San Gemiliano sarà accompagnato dal gruppo folk di Barrali, la Confraternita di Santa Lucia, l’associazione dei Fucilieri di Sestu e le launeddas di Mauro Spano. Dalle 21,45 in piazza del Popolo lo spettacolo di fuochi d’artificio e balli in piazza con il gruppo “La Favola”.

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