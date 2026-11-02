Si lavora al progetto per riqualificare la via d’accesso al paese 

Presto a San Gavino i cantieri per migliorare le strade d’accesso, con un finanziamento regionale di mezzo milione di euro ottenuto dal Comune. Spiega il sindaco Stefano Altea, che ha la delega a Lavori pubblici e Urbanistica: «Abbiamo affidato l'incarico per realizzare il progetto esecutivo per riqualificare l'ingresso di via Trento e via Cimitero. Cantiere al via nel 2027».

Via Trento è la più trafficata via di accesso a San Gavino. I fondi derivano dallo scorrimento delle graduatorie dei bandi (dieci in totale) ai quali il Comune ha partecipato nel settembre del 2025. «Questa è una delle tante istanze», rimarca il sindaco, «finanziate quest'anno. Sono già partiti diversi cantieri nel nostro Comune».

Intanto avanzano altri lavori. Ormai alla conclusione quello di ampliamento dell’ecocentro comunale nella zona artigianale e quello in via Santa Severa: completata la rimozione dell’asfalto con la sistemazione di rete delle acque bianche, illuminazione e nuova pavimentazione. In corso gli interventi per sistemare le strade danneggiate dai lavori per la fibra ottica in buona parte del paese.

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