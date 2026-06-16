Sì all’unanimità, il Consiglio promuove l’ampliamento del Brotzu 

Il voto era atteso all’unanimità e così è stato. Dopo l’ok in Commissione Urbanistica, il Consiglio comunale ha detto sì alla delibera che consente l’ampliamento dell’ospedale Brotzu, aprendo ufficialmente la strada a uno dei più importanti interventi di edilizia sanitaria in Sardegna. Il progetto, come noto, prevede la realizzazione di un nuovo blocco di sei piani: tra gli interventi più rilevanti, la costruzione di 18 nuove sale operatorie, la creazione di un nuovissimo pronto soccorso e l’ampliamento di aree dedicate all’accoglienza degli utenti accanto alla rampa di accesso all’ingresso principale. «Il progetto consentirà di modernizzare profondamente l’ospedale, adeguandolo alle esigenze della medicina contemporanea e migliorando l’organizzazione di servizi essenziali come il Pronto Soccorso, le terapie intensive e le sale operatorie», spiega Alessio Alias, capogruppo dei Progressisti. «Una scelta che permetterà percorsi assistenziali più efficienti e, allo stesso tempo, libererà spazi all’interno dell’attuale ospedale da destinare ad altri reparti e servizi», aggiunge. «Un progetto straordinario», gli fa eco Roberta Sulis, FI, medico proprio al Brotzu. «Così diventerà sempre più un’eccellenza». ( ma. mad. )

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