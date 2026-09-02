Si accascia mentre corre, salvato da un allenatore di calcio 

Tragedia sfiorata ieri sera a Sanluri, dove solo la prontezza di un allenatore che seguiva la seduta della propria squadra ha evitato il peggio e salvato la vita a una persona accasciatasi improvvisamente a terra.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20,30: un uomo di 63 anni, che correva da solo vicino al campo sportivo, ha mostrato qualche incertezza nel suo avanzare per poi cadere pesantemente sul terreno, esanime.

L’allenatore, poco distante, si è accorto di quanto accaduto, quindi è andato a prendere il defibrillatore (per fortuna disponibile a pochi metri di distanza) e ha cominciato velocemente le manovre necessarie a rianimare l’uomo.

Subito una prima scarica, mentre qualcuno chiamava il 118. Dalla centrale operativa veniva avvisata la base di Senorbì, che dirottava a Sanluri l’ambulanza Alfa 55, in quel momento di rientro dall’ospedale di San Gavino.

I soccorritori hanno continuato a usare il defibrillatore riuscendo a far riprendere il paziente. Pochi minuti dopo, l’arrivo della medicalizzata Mike 65 di Senorbì, a bordo della quale veniva caricato il 63enne, subito trasportato al Policlinico di Monserrato in codice rosso.

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