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Ussana.
21 maggio 2026 alle 00:17

Sfida a tre fra sindaco, l’ex vice e l’outsider 

Emidio Contini, Manuela Sedda e Giuseppe Coni si contendono il Municipio 

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Scuola, servizi e qualità della vita sono alcuni dei temi caldi della corsa a tre per le prossime elezioni comunali di Ussana. Il sindaco uscente Emidio Contini, la consigliera Manuela Sedda e Giuseppe Coni si preparano alla sfida del prossimo giugno con programmi che affrontano questioni considerate prioritarie per la comunità: rilancio del paese, manutenzioni, viabilità, spazi pubblici e servizi alle famiglie. Contini punta sulla continuità e sul completamento degli interventi avviati in questa legislatura.

Il sindaco

«In questi anni abbiamo costruito basi importanti per il futuro del paese e intercettato finanziamenti strategici. Vogliamo proseguire lungo questo percorso rendendo il Comune ancora più efficiente e vicino ai cittadini» dichiara il sindaco uscente. Nel programma spazio a lavori pubblici, sicurezza urbana, sport e servizi sociali. «Abbiamo amministrato affrontando problemi difficili con pazienza, competenza e responsabilità. — prosegue Contini — Crediamo che la continuità sia decisiva per la crescita di una comunità».

L’ex vicesindaca

Sedda propone un programma civico che punta su scuola, giovani, sociale e sanità. «Ussana ha bisogno di più attenzione su servizi alle persone e sulla gestione concreta del territorio. Crediamo in un’amministrazione presente, capace di intervenire con continuità e non soltanto nelle emergenze, perché la qualità della vita passa anche da un paese più ordinato, curato e vivibile» dichiara la candidata.Una comunità si costruisce partendo dalle persone e i bambini sono il principio del tutto. Per noi non esistono temi secondari: dalla scuola ai lavori pubblici, dal sociale al decoro urbano, tutto contribuisce alla qualità della vita dei cittadini. Governare bene un paese significa avere una visione completa e occuparsi con la stessa attenzione delle persone e del territorio» chiude Sedda.

New entry

Coni considera servizi alla persona e miglioramento della qualità della vita come le basi su cui lavorare. «Scuola, famiglia e servizi sono le priorità. Intendiamo creare dei progetti che coinvolgano tutte le fasce d’età, che fino a oggi sono state un po’ dei compartimenti stagni: vorremo creare servizi per il pre e post scuola insieme alle associazioni del paese, coinvolgere i giovani con progetti come la Consulta giovanile, realizzare l’università della terza età e iniziative in cui i più grandi tramandano le nostre tradizioni ed esperienze ai cittadini più piccoli». L’obiettivo: rendere Ussana più attrattiva per i nuovi cittadini. «Abbiamo la fortuna di stare a 15 minuti da Cagliari, Ussana deve essere una scelta e non un ripiego. Dobbiamo cercare di dare alle famiglie tutti i servizi tra scuola, sportivi e cultura», chiude Coni.

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