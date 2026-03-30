Settimana Santa, oggi i “Santi misteri” 

Dopo la Domenica delle Palme, ripartono oggi i riti della Settimana Santa nel capoluogo nella settimana che porterà alla Pasqua. Alle 15 è in programma la processione dei santi misteri, con la partenza dalla chiesa di San Michele, in via Ospedale.

Giovedì si prosegue con il Giro delle sette chiese, con la partenza da quella di Sant’Efisio.

Il calendario

Ricco il programma del venerdì santo con la via Crucis. Si inizia alle 13.15 con la processione del Cristo morto dalla chiesa di San Giovanni Battista. Alle 16.15 inizierà un’altra processione dalla chiesa di San Giacomo, mentre quella di Pirri (dalla chiesa di San Pietro Apostolo) è in programma alle 19, lo stesso orario della rappresentazione della passione e della morte di Gesù nella chiesa del Santo Sepolcro. Alle 20, sempre dalla chiesa del Santo Sepolcro, partirà un’altra processione. Alle 20.30, l’ultima, dalla chiesa di Sant’Efisio.

Per il sabato santo in programma due processioni, entrambe alle 16.15: una partirà dalla chiesa di San Giacomo, l’altra adalla chiesa di San Giovanni. A Pasqua, invece, sarà il momento de S’Inconturu: alle 10.45 la partenza dalla chiesa di San Pietro Apostolo di Pirri, alle 11 da piazza San Giacomo e alle 11.30 dalla chiesa di Sant’Eulalia. Alle 11.30 la partenza del simulacro del Cristo risorto dalla chiesa di Sant’Efisio e quello della Madonna dalla chiesa di Sant’Anna con S’Incontru alle 11.45. Tra gli eventi collaterali, a Pasqua, alle 19, ci sarà il concerto del coro Musica Insieme e gruppo vocale Pietro Allori nella chiesa di San Giacomo.

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