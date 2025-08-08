VaiOnline
Aeroporti.
09 agosto 2025 alle 00:21

Settimana cruciale per il turismo: 220mila viaggiatori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È iniziata la settimana più calda dell’estate per i trasporti aerei in questa stagione turistica. Gli aeroporti sardi fronteggiano in questi giorni il picco assoluto di arrivi nell’Isola, che richiede un grande sforzo di coordinamento per gestire il traffico aereo in volo, i passeggeri e la movimentazione dei bagagli a terra.

All’aerostazione del “Mario Mameli” di Cagliari Elmas hanno fatto i conti sulla base dei biglietti già acquistati e sanno già che cosa aspettarsi giorno per giorno in questo periodo cruciale delle ferie estive. Nel periodo iniziato nella giornata di ieri e che si concluderà due giorni dopo la festa di mezza estate, cioè il 17 agosto, è prevista all’aeroporto la movimentazione di circa 220 mila passeggeri. È un dato che somma gli arrivi alle partenze: in questi giorni molti turisti che hanno completato il soggiorno nell’Isola tornano a casa, liberando così i posti letti di alberghi, b&b e case vacanza per una nuova ondata di visitatori, più consistente. La direzione della Sogaer, la società di gestione dello scalo aereo del capoluogo sardo, prevede 1.400 “movimenti”: con questo termine s’intende il totale di decolli e di atterraggi sulla pista dell’aeroporto di Elmas.

I vertici di Sogaer hanno anche conteggiato il movimento totale di passeggeri nel 2025, a partire dal prima gennaio e fino al 5 agosto. Per il “Mario Mameli” sono transitati oltre tre milioni di passeggeri, un dato che la Sogaer indica in linea con la crescita anno su anno del due per cento circa. La performance, si legge in una nota della stessa società di gestione, «è il frutto dei buoni risultati registrati in particolare sulle rotte internazionali, che sono state incrementate del 7,5 per cento» rispetto allo scorso anno.

La stagione estiva (Summer) dell’aeroporto di Cagliari è iniziata il 30 marzo scorso ed è ora nel vivo. Sogaer afferma che la bella stagione è caratterizzata da un’offerta complessiva superiore di circa il 7 per cento rispetto alla Summer 2024, grazie agli oltre un milione quattrocentomila posti offerti sui mercati internazionali, a 109 collegamenti diretti di cui 75 di linea (31 nazionali, 44 internazionali) e 34 charter, operati da 39 diverse compagnie verso 25 Paesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 