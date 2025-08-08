VaiOnline
Milano.
09 agosto 2025 alle 00:21

Inchiesta urbanistica, la parola al Riesame 

Milano. Con la discussione dei primi ricorsi al Riesame, nuovo round nell'indagine sulla gestione dell'urbanistica a Milano. Le difese degli arrestati negano qualsiasi sistema corruttivo e chiedono la revoca della misura cautelare. La Procura insiste sull'esistenza di una “spirale” di illegalità e deposita anche l'appello per il ripristino dell'accusa di induzione indebita per la vicenda del Pirellino, contestata anche al sindaco Giuseppe Sala e all'architetto Stefano Boeri.

È cominciata con Andrea Bezziccheri, il patron di Bluestone, la serie di udienze davanti ai giudici della Libertà, ai quali toccherà decidere se confermare le ordinanze con cui il gip Mattia Fiorentini ha disposto il carcere per l'imprenditore e i domiciliari per l'ex assessore Giancarlo Tancredi, per Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, rispettivamente presidente e componente della Commissione paesaggio di Palazzo Marino, per il ceo ora senza deleghe di Coima Manfredi Catella e per l'ex manager di J+S Federico Pella. Andrea Soliani e Francesco De Luca, legali di Bezziccheri, hanno parlato a lungo.

