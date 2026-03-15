Sette mesi di pedonalizzazione: «Un dramma» 

Mentre cresce l’allarme parcheggi in vista dei nuovi lavori, tra i residenti della Marina preoccupa anche una delibera del Comune che prevede la pedonalizzazione di alcune strade del centro storico per sette mesi – dal primo aprile al 31 ottobre – per concedere il suolo pubblico alle attività commerciali, con la conseguente eliminazione di altre decine di stalli. Ad attirare l’attenzione sul documento soprattutto un passaggio in cui si legge che l’iniziativa «ha trovato il consenso dei residenti, degli operatori commerciali e dei turisti».

«È una grande bugia – commenta Federico Todde, residente del centro storico e promotore di una raccolta firme indirizzata al Comune –. Noi non siamo mai stati interpellati». Nel testo della petizione si sottolinea come la misura, per un periodo così lungo, ridurrebbe ulteriormente i parcheggi disponibili e renderebbe più difficile l’accesso alle abitazioni. «Tra i firmatari ci sono molte famiglie che, come la mia – continua Todde – hanno figli piccoli, per cui la possibilità di avvicinarsi in auto a casa rappresenta una necessità concreta nella gestione quotidiana». Non una denuncia di contrarietà alla pedonalizzazione quindi, «ma – conclude Todde – una durata così estesa, anche fuori stagione, è ingiustificata. Non una guerra all’amministrazioen ma una rihciesta di dialogo».

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