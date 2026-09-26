Sette casi di Covid in un ospizio 

Sette i casi di positività al Covid-19 riscontrati all’interno di una residenza per anziani alla periferia di Iglesias. A comunicarlo è stata la stessa casa di riposo Santa Lucia, che ha informato famiglie e visitatori della presenza dei contagi con un avviso pubblicato ieri sui propri profili social, precisando che la situazione viene monitorata con attenzione dal personale. Un tuffo nel passato, insomma, anche se oggi il problema può essere gestito con molta più serenità.

Le decisioni

Nel piccolo ospizio non sono state disposte sospensioni delle visite né divieti di accesso, ma per entrare nei locali interni è ora obbligatorio indossare la mascherina, preferibilmente Ffp2. Qualora le condizioni meteorologiche e quelle di salute degli ospiti lo consentano, la struttura consiglia di svolgere le visite negli spazi esterni della casa di riposo.A fare il punto è Valentina Zucca, direttrice della residenza, che rassicura sulle condizioni degli ospiti risultati positivi: «In questo momento i positivi sono sette - spiega Zucca – e non ce ne sono stati altri prima. Le persone coinvolte stanno complessivamente bene e presentano sintomi lievi, riconducibili a un’influenza». La gestione dei casi avviene oggi secondo modalità molto diverse rispetto agli anni dell’emergenza pandemica: «Si cerca comunque magari di tenere i negativi da parte, i positivi magari in disparte», spiega la direttrice. Non sono invece previste limitazioni per i familiari: «Ormai non esiste più alcun divieto, i parenti possono venire se vogliono, ma con la mascherina. All’interno della struttura vengono comunque monitorati i parametri degli ospiti, compresa la saturazione, mentre i casi positivi vengono trattati come un’influenza».

Sul caso sono state effettuate verifiche anche dalla Asl Sulcis Iglesiente, che al momento non rileva segnali di una recrudescenza del Covid negli ospedali del territorio.Per gli anziani, considerati soggetti più fragili, restano comunque fondamentali le normali misure di prevenzione. In particolare, la Asl indica l’isolamento delle persone positive al Covid-19 e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di chi entra in contatto con esse. «Il ricorso all’ospedale – si legge in una nota - è previsto in caso di aggravamento del quadro clinico, soprattutto in presenza di un interessamento polmonare».La Asl precisa che, per il caso registrato nella residenza, «trattandosi di un caso isolato sono sufficienti le ordinarie misure di prevenzione, con particolare attenzione alla tutela degli ospiti più fragili».

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