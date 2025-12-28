Sessanta ragazzi a scuola da coach Filippi 

Un esercito di oltre sessanta ragazze e ragazzi sta animando l’edizione invernale del Basketball City Camp, scattata sabato 27 dicembre tra Cagliari e Sestu e destinata a proseguire fino a domani. Numeri significativi, che raccontano l’efficacia di un progetto capace di coinvolgere giovani cestisti nati tra il 2008 e il 2016 e di trasformare un periodo tradizionalmente di pausa in un’occasione di lavoro e crescita tecnica, senza mai mettere da parte l’aspetto ludico.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane, in collaborazione con le società Astro e Superga, e si sviluppa tra il PalaCep “Don Aldo Matzeu” di via Talete e il PalaMellano di Sestu. Tre i programmi di lavoro attivati: Rookie, dedicato ai più piccoli, Senior per le fasce d’età maggiori e il percorso Individual, andato rapidamente sold out, pensato per un allenamento personalizzato e mirato.

Coach

A guidare il lavoro quotidiano è ancora una volta Adam Filippi, player development coach di fama internazionale (ha lavorato anche per i Los Angeles Lakers di Kobe Bryant), tornato al Basketball City Camp per la quarta volta. «Il camp invernale nasce dall’esigenza di spezzare la monotonia della stagione, spesso compressa dalle tante partite, che riducono il tempo per l’allenamento individuale», spiega Filippi. «In questo modo i ragazzi hanno la possibilità di ascoltare una voce diversa, concentrarsi sulla propria individualità ma farlo all’interno di un gruppo». Un passaggio chiave riguarda la crescita personale: «L’obiettivo è cambiare mentalità, imparare ad allenare sé stessi. È un processo difficile a tutte le età, ma fondamentale per costruire un piano di miglioramento».

La squadra

Accanto a Filippi opera uno staff qualificato, che comprende Peppe Mulas, responsabile tecnico del settore giovanile della Dinamo Sassari, insieme a preparatori e allenatori di primo piano del movimento regionale: il preparatore atletico del San Salvatore Selargius Daniele Desogus e l’ex Dinamo Sassari Matteo Boccolini, il direttore tecnico della Superga Antonello Pintonello e gli allenatori dell’Astro Carlo Zedda, Riccardo Figari, Alfonso Carrus e Consuelo Scameroni.



