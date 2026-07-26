VaiOnline
Villagrande.
27 luglio 2026 alle 01:07

Sentieri per tutti, il progetto prende forma

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il progetto "Sentieri per tutti", punta a rendere la rete escursionistica della Sardegna accessibile alle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e psichiche. In questi giorni Forestas, Cai Ogliastra e Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti hanno effettuato i sopralluoghi su due dei sei itinerari. Le verifiche, coordinate dal Servizio territoriale diretto da Michele Puxeddu, rientrano nell'applicazione delle linee guida della Rete Escursionistica Sarda, che fissano i criteri per progettare sentieri fruibili secondo i principi del Design for All. Dopo un primo incontro tecnico nella sede Forestas di Lanusei, il gruppo si è spostato a Santa Barbara, a Villagrande, dove i rappresentanti dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti hanno testato il percorso, fornendo indicazioni concrete per migliorarne l'accessibilità. Tra le esigenze la necessità di audioguide, pannelli descrittivi, segnaletica più leggibile e sistemi di orientamento che garantiscano continuità lungo il tracciato. La giornata si è conclusa con un secondo sopralluogo a Coccorrocci, nel territorio di Gairo, dove sorgerà un altro itinerario. «L'obiettivo, spiega Matteo Marteddu, è creare una rete di sentieri realmente inclusiva, sviluppata con il contributo diretto di chi la utilizzerà. (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La novità.

Cestini anti-maleducati, ma non basta

Caterina Fiori
L’emergenza incendi

Ritrovati due inneschi: il bosco e San Gregorio bersaglio dei piromani

Il fuoco appiccato ai margini dell’Orientale: il borgo-gioiello di Sinnai salvo per miracolo 
Raffaele Serreli
l’Operazione

«Andiamo a prendere i bambini all’asilo»

Nell’ordinanza del Gip i retroscena dell’indagine della Mobile che ha sventato la rapina 
Francesco Pinna
Le aziende sarde scommettono su agroalimentare e made in Italy. Solo quattro progetti autorizzati per il turismo

Zes, ne approfittano solo Olbia e Oristano

La maggior parte degli investimenti in Gallura (15). Pochi nel Cagliaritano (7) e nel Nuorese (3) 
Roberto Murgia
assalto al cantiere

Danni per un milione, i no Tav esultano

«Sembrava inespugnabile». Oltre 120 gli agenti feriti, identificati 436 partecipanti 