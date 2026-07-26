Semestre filtro di Medicina, le iniziative per gli studenti 

L’Università si prepara ad accogliere gli studenti del semestre aperto di Medicina con un’organizzazione pensata per garantire un percorso formativo efficace e accessibile. Si tratta di una delle iniziative approvate dal Senato accademico per la formazione e lo sviluppo dell’offerta didattica dell’Ateneo. Le attività didattiche saranno articolate in due canali, entrambi ospitati nel Campus universitario di Monserrato. A supporto della preparazione alla prova, prevista il 10 dicembre, gli studenti potranno esercitarsi sulla piattaforma Cisia. Sarà inoltre predisposta una pagina informativa dedicata sul portale di Ateneo. Nei prossimi anni sarà rafforzato il coinvolgimento delle scuole superiori, con l’obiettivo di accompagnare gli studenti verso una scelta consapevole e una preparazione più efficace. Il Senato, inoltre, ha approvato le proposte di attivazione di quattro nuovi corsi di studio: la laurea magistrale in Scienze infermieristiche specialistiche nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e comunità; la laurea magistrale, interamente in lingua inglese, Exposome and environmental health (Esposoma e salute ambientale); la laurea magistrale in Architettura del paesaggio, recupero ambientale e rigenerazione del territorio e la laurea triennale in Ingegneria delle materie prime, recupero ambientale e rigenerazione del territorio.

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