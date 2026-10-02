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03 ottobre 2026 alle 00:30

Scuola di via Corona chiusa per derattizzazione La riapertura fissata per la prossima settimana 

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Chiude, per derattizzazione, un’altra scuola. Il provvedimento firmato dal sindaco riguarda l’infanzia di via Corona, che fa parte dell’istituto comprensivo Pirri 1 - Pirri 2. L’ordinanza è arrivata a seguito della richiesta formale da parte del dirigente scolastico per la presenza di topi nell’edificio e nel cortile della scuola. Dunque entreranno in azione le squadre del settore antinsetti della Città Metropolitana: la riapertura avverrà a conclusione delle operazioni di derattizzazione e dopo la pulizia e l’areazione dei locali scolastici.

Pochi giorni fa era stata disposta la proroga della chiusura dell’istituto Martini a Terramaini che ha poi riaperto mercoledì. Sono state diverse le chiusure di scuole per interventi di derattizzazione a poche settimane dalla ripresa delle lezioni. Sono sei gli istituti di Cagliari chiusi dal primo settembre ad oggi. Il numero aumenta se si allargano i confini anche ai Comuni dell’hinterland con diversi casi avvenuti in poche settimane.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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