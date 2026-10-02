Scuola di via Corona chiusa per derattizzazione La riapertura fissata per la prossima settimana 

Chiude, per derattizzazione, un’altra scuola. Il provvedimento firmato dal sindaco riguarda l’infanzia di via Corona, che fa parte dell’istituto comprensivo Pirri 1 - Pirri 2. L’ordinanza è arrivata a seguito della richiesta formale da parte del dirigente scolastico per la presenza di topi nell’edificio e nel cortile della scuola. Dunque entreranno in azione le squadre del settore antinsetti della Città Metropolitana: la riapertura avverrà a conclusione delle operazioni di derattizzazione e dopo la pulizia e l’areazione dei locali scolastici.

Pochi giorni fa era stata disposta la proroga della chiusura dell’istituto Martini a Terramaini che ha poi riaperto mercoledì. Sono state diverse le chiusure di scuole per interventi di derattizzazione a poche settimane dalla ripresa delle lezioni. Sono sei gli istituti di Cagliari chiusi dal primo settembre ad oggi. Il numero aumenta se si allargano i confini anche ai Comuni dell’hinterland con diversi casi avvenuti in poche settimane.

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