Villacidro.
24 febbraio 2026 alle 00:28

Scuola civica, manca il direttore contabile 

«A che punto è il bando per un direttore amministrativo della scuola civica di musica? È una figura proprio indispensabile?». Il consigliere di minoranza di Villacidro, Giancarlo Carboni, in Aula consiliare, prima dell’avvio dei lavori, ha interrogato il sindaco, Federico Sollai, sui ritardi di alcune procedure in merito alla scuola musicale. «Stiamo ancora aspettano - ha detto Carboni- la convocazione del Consiglio di amministrazione in presenza. La discussione da remoto limita la decisione, anche perché non ci conosciamo. Occorre decidere fino a che punto sia necessario un bando per un direttore amministrativo oppure solo per un sostegno al direttore artistico. Comunque sia, l’uno o l’altro caso richiedono maggiore informazione».

La questione è legata ai diversi bandi deserti del passato, solo l’ultimo ha visto un candidato. Ora, in prossimità di scadenza, occorre un progetto condiviso.

Pronta la replica dell’assessore alla cultura, Cristian Balloi: «È vero, i tempi si sono allungati, è dipeso da atti che ancora non sono completati, ma importanti per dare risposte che soddisfano i dubbi sollevati. Anche se non c’è una data certa, di sicuro manca poco, potrebbe essere entro la fine di questo mese». (s. r.)

