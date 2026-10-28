Scontro tra due gruppi di ragazzi al parco: pestato un ventenne ora ricoverato al Brotzu  

Un ventenne è ricoverato con diverse lesioni al Brotzu: martedì sera sarebbe stato vittima di un brutale pestaggio nella zona dell’ex Vetreria di Pirri. Un’aggressione dai contorni ancora poco chiari: dopo il primo intervento degli agenti della Squadra Volante, su quanto accaduto sono al lavoro gli investigatori della Squadra Mobile. Da chiarire i motivi del pestaggio e il responsabile, o i responsabili.

L’episodio è avvenuto martedì in serata. Il giovane, secondo le informazioni raccolte dai poliziotti, si trovava a Pirri insieme ad altri amici. Si sarebbero incrociati o incontrati con un altro gruppo di giovani. Non si capisce ancora se sia stato un appuntamento o se ci sia stata qualche parola di troppo che abbia fatto degenerare il tutto. Ad avere la peggio è stato il ventenne: improvvisamente è stato colpito con un violentissimo pugno al viso. La scazzottata non è durata molto e molti dei partecipanti sono fuggiti. Il giovane è finito in ospedale ed è ricoverato con diverse lesioni. Gli investigatori della Mobile sono alla ricerca degli aggressori. (m. v.)

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