Scontro sulla Olbia-Arzachena, tra i sei feriti due bambini 

La strada Olbia-Arzachena è stata teatro ieri dell’ennesimo grave incidente stradale. Per cause ancora da accertare, un’auto e un furgoncino si sono scontrati frontalmente. Sei le persone coinvolte: i due che viaggiavano a bordo dell’auto sono stati affidati al personale dell’elisoccorso, mentre i quattro che viaggiavano sul van, tra cui due minori, sono stati trasportati in ambulanza del 118 sempre all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dove sono stati ricoverati.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Arzachena, che hanno dovuto estrarre dalle lamiere uno degli occupanti dell’auto e i due minori a bordo del van. Le operazioni di soccorso sono durate circa due ore. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità, con il traffico, già molto intenso, che ha subito forti rallentamenti.

La pericolosità della strada, due corsie con curve pericolose che collegano Olbia con Arzachena e le altre località della costa settentrionale, percorsa ogni giorno in estate da migliaia di turisti e pendolari oltre che da mezzi pesanti e bus, è al centro da decenni di una vertenza che finora non ha avuto alcun esito concreto.

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