Scontro fra utilitarie sulla provinciale 12, tre feriti in ospedale 

Incidente stradale sulla provinciale 12 tra Settimo San Pietro e la strada statale 387. Due le auto coinvolte (un fiorino e una Panda), con i tre occupanti trasportati in ospedale in codice rosso. A lanciare l’allarme sono stati diversi automobilisti arrivati subito dopo sul quel tratto stradale, che si sono trovati davanti a una scena molto preoccupante. Immediato dunque l’intervento di diverse ambulanze del 118, dei vigili del fuoco di Cagliari e della polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. Momenti di grande apprensione, all’arrivo dei soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno dovuto operare a lungo per liberare i due occupanti di uno dei mezzi, rimasti incastrati tra le lamiere.

I tre feriti, di Ussana e Serdiana (tra cui una coppia, marito e moglie) sono stati accompagnati in codice rosso, per dinamica, all’ospedale Brotzu e al Santissima Trinità di Cagliari, e al Policlinico di Monserrato, dove, dopo i primi accertamenti per le ferite riportate sono stati ricoverati. Diverse le ferite, ma fortunatamente nessuno corre pericolo di vita. Sono stati poi gli agenti della polizia locale a effettuare i rilievi sul tratto stradale per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle eventuali responsabilità. Non si escluderebbe un’invasione di corsia con successivo scontro frontale, anche se in merito la Polizia locale mantiene un strettissimo riserbo.

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