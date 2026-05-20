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Via Roma.
21 maggio 2026 alle 00:18

Scontro auto-moto, un ferito lieve 

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Momenti di apprensione ieri sera in via Roma per un incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooter. Dopo l’iniziale spavento, per fortuna non ci sono state particolari conseguenze per il conducente della moto: soccorso dal personale del 118, alla fine non ha avuto nemmeno bisogno di essere accompagnato in ospedale. Sono intervenuti subito i carabinieri e successivamente gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

L’incidente è avvenuto nel primo tratto di via Roma, svoltando a destra arrivando dal largo Carlo Felice. Inevitabili le conseguenze negative sul traffico: ci sono stati forti rallentamenti anche per i mezzi di trasporto pubblico del Ctm, rimasti bloccati durante le operazioni di soccorso (sono arrivate due ambulanze) e fino a quando non sono stati spostati i due mezzi danneggiati nello scontro. Poi la situazione è tornata alla normalità.

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