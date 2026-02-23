Scherma,  doppio podio ai Regionali 

Al campionato regionale Cadetti–Giovani di Sassari, valido per il titolo sardo e per la qualificazione al Nazionale Gold, il circolo Scherma Oristano centra il primo risultato importante della stagione. Su 17 iscritti nel maschile e 13 nel femminile, la società oristanese porta a casa un oro e un bronzo nella prova maschile, confermando solidità tecnica e profondità di squadra.

Luigi Russo conquista il titolo regionale con un percorso lucido: tre vittorie su quattro nel girone, poi una crescita costante nelle dirette fino alla semifinale tutta interna contro Giovanni Serra, risolta con maturità tattica. Nell’ultimo atto supera Cristian Uccheddu del Cus Cagliari, che chiude al secondo posto; terzi pari merito Giovanni Serra e Gabriele Belardinelli del Cus Cagliari. Serra sale così sul podio dopo un girone perfetto, fermato solo nel derby che valeva l’accesso alla finale. Buona prova anche per Nicola Piras, escluso dalla semifinale proprio da Serra dopo un girone convincente.

Nel femminile Angelica Dell’Aglio esce per una sola stoccata dopo una diretta di qualità. Martina Bua sfiora la semifinale con una rimonta di carattere: dal 9-14 al 14-15 finale. Sabato, nei campionati regionali Master, sono arrivati due secondi e due terzi posti per Oristano. ( m. t. )

