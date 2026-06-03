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Eccellenza
04 giugno 2026 alle 00:40

Sarà Filippi  il punto fermo del nuovo Lanusei 

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A Lanusei le porte sono girevoli. In tanti, dopo l’ultimo, esaltante biennio, con il primo griffato dal ritorno in Eccellenza, sono pronti a salutare. Della serie, arrivederci, è stato bellissimo vincere e divertirsi insieme. Il punto fermo del nuovo corso è il tecnico Michele Filippi, che al momento della firma, lo scorso marzo, aveva sottoscritto l’accordo per la stagione successiva. Toccherà all’ex allenatore dell’Olbia, che ha sostituito Alberto Piras (nel frattempo passato al Taloro, sempre in Eccellenza) allestire la squadra insieme alla dirigenza. Ad agosto non troverà Alfredo Martis, mister 52 gol in 24 mesi a Lanusei. Cannoniere di rara precisione per la categoria, l’attaccante paulista è atteso dalla Cos di Francesco Loi. Alla soglia dei 34 anni, ha informato da tempo i dirigenti di essere intenzionato a sposare una nuova esperienza. Così potrà firmare l’ultimo grande contratto della sua onorata carriera, mettendosi a disposizione dell’allenatore di Loceri in Serie D. Sondaggi importanti anche per Gabriel Silva, propulsore della fascia sinistra che ha fatto le fortune degli ogliastrini. Pure il coetaneo e connazionale di Martins, Fabrizio Lusa, centrocampista, sembra avere la valigia in mano. Incerta la permanenza di Federico Caredda, il capitano di mille battaglie. Ma senz’altro la società non vuole restare senza degni eredi e per questo, sfruttando anche le conoscenze di Filippi, un passato nella Primavera del Cagliari, ha intenzione di allestire una rosa competitiva in vista della seconda stagione consecutiva nel massimo campionato regionale.

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