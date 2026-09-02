Sant’Antinu, Pietrina Carta è la prioressa 

Mancano ancora circa dieci mesi all’Ardia 2027, ma i tasselli che porteranno all’appuntamento più atteso dell’anno iniziano già a comporsi. Al termine della novena in onore di San Costantino presso l’omonimo santuario, c’è stato il passaggio di consegne fra Mattia Nieddu, prioressa uscente del Consiglio di San Costantino che ha concluso il mandato, con la nuova designata Pietrina Carta. Una cerimonia semplice, ma allo stesso tempo emozionante e partecipata, che ha sancito il cambio di testimone con la benedizione di don Giancarlo Norio.

Tutti i nomi

Carta guiderà il gruppo che per un anno intero avrà il delicato compito di organizzare e coordinare ogni aspetto liturgico e non, legato al santuario di Santu Antinu. Del Consiglio, formato esclusivamente da donne, oltre alla prioressa ne fanno parte Lucia Faedda (vice prioressa), Imma Vinci, Flavia Cabboi, Andreina Cuscusa, Maria Elena Salaris, Claudia Meloni, Alba Puddu, Isabella Mula. Un gruppo variegato per professioni e percorsi di vita, ma unito dalla fede e dall’impegno verso il Santo.

Provengono da famiglie che hanno intrecci forti con il mondo dell’Ardia, sia a cavallo sia che a piedi. Un patrimonio di tradizione che ora passa nelle mani di chi ha deciso di mettersi a disposizione per un incarico di grande responsabilità. «Le prime sensazioni sono state belle – afferma la prioressa – ci sono tante cose di cui dobbiamo occuparci, ma lo facciamo volentieri e con spirito di servizio».

Ruolo chiave

Il loro ruolo non è secondario considerato che devono partecipare a tutte le funzioni religiose, preparare con puntualità e attenzione ogni celebrazione, curare il santuario e la statua custodita nella parrocchia di San Giovanni, anch’essa oggetto di profonda devozione. Quella di qualche giorno fa non è stata solo la conclusione della novena, ma un momento nel quale la comunità sedilese ha salutato con affetto chi ha svolto un compiuto importante, aprendo idealmente la strada ai nuovi. Un paese che vive la tradizione come identità e che, ancora una volta, si prepara a rinnovarla con rispetto, emozione e gratitudine. Ora l’altro atteso e importante passaggio successivo, sarà la nomina del presidente dell’associazione Santu Antinu.

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