Eredità Agnelli,  stop al fascicolo sulla residenza 

Torino. Il tribunale di Thun, in Svizzera, ha dichiarato che non procederà all’esame del caso relativo alla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell’imprenditore Gianni Agnelli. La pronuncia è stata resa nota nel quadro di uno dei numerosi procedimenti civili attivati nell’ambito del contenzioso sull'eredità dell’Avvocato. Il fascicolo, in particolare, è il cosiddetto “Thun 2”, aperto per iniziativa di John Elkann, e non riguarda la validità di testamenti e accordi, ma l'effettività della residenza e del “centro degli interessi” di Marella a Laenen, località nel Cantone di Berna. «Prendiamo atto - commenta il team legale degli Elkann - della decisione del tribunale. John, Lapo e Ginevra Elkann sono determinati a difendere la propria posizione nei prossimi procedimenti di appello davanti all'Alta Corte di Berna». A Thun resta aperto un secondo fascicolo che è però sospeso in attesa di una pronuncia del tribunale di Ginevra.

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