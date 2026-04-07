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08 aprile 2026 alle 00:39

Eredità Agnelli,  stop al fascicolo sulla residenza 

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Torino. Il tribunale di Thun, in Svizzera, ha dichiarato che non procederà all’esame del caso relativo alla residenza di Marella Caracciolo, vedova dell’imprenditore Gianni Agnelli. La pronuncia è stata resa nota nel quadro di uno dei numerosi procedimenti civili attivati nell’ambito del contenzioso sull'eredità dell’Avvocato. Il fascicolo, in particolare, è il cosiddetto “Thun 2”, aperto per iniziativa di John Elkann, e non riguarda la validità di testamenti e accordi, ma l'effettività della residenza e del “centro degli interessi” di Marella a Laenen, località nel Cantone di Berna. «Prendiamo atto - commenta il team legale degli Elkann - della decisione del tribunale. John, Lapo e Ginevra Elkann sono determinati a difendere la propria posizione nei prossimi procedimenti di appello davanti all'Alta Corte di Berna». A Thun resta aperto un secondo fascicolo che è però sospeso in attesa di una pronuncia del tribunale di Ginevra.

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