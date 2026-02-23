Santa Croce, crepe nella terrazza 

Per ora l’unico danno visibile è un’inquietante frattura lunga una ventina di metri che ha spaccato una cinquantina di spesse e robuste lastre di granito provocando verosimilmente anche l’inclinazione di un albero.

Tuttavia la sensazione diffusa è che la situazione possa ulteriormente peggiorare, cosa che desta preoccupazione. La profonda lesione a zigzag comparsa di recente sulla terrazza panoramica del Bastione di Santa Croce continua infatti ad estendersi in direzione del parapetto che si affaccia su via Cammino Nuovo. Giorno dopo giorno, lentamente ma inesorabilmente. Con il risultato che da domenica un’ampia porzione della stessa terrazza risulta circoscritta dai consueti nastri rossi e bianchi della Protezione civile.

Preoccupazione

A lanciare l’allarme cedimenti in uno dei luoghi più iconici della città è l’ex consigliere comunale, nonché speleo-archeologo, Marcello Polastri, che ipotizza, all’origine del problema, la presenza di una vasta camera sotterranea celata al di sotto del Bastione. «I residenti sono preoccupati, idem le associazioni operanti nel quartiere», riferisce, «questo a causa di una evidente frattura orizzontale che si è formata sulla terrazza, uno dei punti più belli e visitati della città, e che sta danneggiando gravemente la costosa pavimentazione in granito bicromatico». Il team esplorativo Sardegna Sotterranea e le associazioni Turisti per Cagliari e Ambiente Sardegna lanciano dunque l’allarme e si appellano alle istituzioni – Comune e Soprintendenza in primis - affinché l’area sia monitorata e quanto prima indagata per scongiurare eventuali seri rischi per l’incolumità pubblica.

Il video

«Si tratta di lesioni evidenti e preoccupanti», incalza Polastri, già presidente della commissione comunale “Patrimonio” e storico fondatore del gruppo speleo Cavità cagliaritane, «non è solo una questione estetica, insomma, ma anche e soprattutto di sicurezza». Polastri ha realizzato un video delle lesioni (diffuso su TikTok) che, come detto, si estendono dal parapetto che domina Stampace alta fin quasi alla strada, attraversando l’aiuola di un ulivo storico che sta rischiando di collassare (fusto paurosamente inclinato e radici esposte). «Dopo la nostra segnalazione», conclude, «domenica sera sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia locale e agronomi del Verde pubblico. Un’ampia porzione della terrazza panoramica è stata opportunamente recintata». E da allora risulta off-limits. Tuttavia l’auspicio è che nei prossimi giorni la questione sia approfondita attraverso un’indagine ad hoc.

Verifiche in corso

«La situazione è in itinere», ha fatto sapere ieri mattina l’assessora comunale al Verde pubblico, Luisa Giua Marassi, «l’albero, un esemplare peraltro di modeste dimensioni, si è in effetti inclinato, verosimilmente anche a causa delle abbondanti piogge del periodo scorso che hanno impregnato le radici e indebolito molto il terreno. Lo abbiamo immediatamente messo in sicurezza e attualmente è in corso uno studio per tentare di salvarlo, ma non posso assicurare che ciò sarà possibile. Per quanto concerne la pavimentazione, invece, saranno certamente effettuate quanto prima tutte le verifiche strutturali del caso».

