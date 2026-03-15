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Isili.
16 marzo 2026 alle 00:55

San Saturnino, lavori per la sicurezza dei campanili 

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Sono iniziate a Isili le prime prove tecniche e i rilievi necessari alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza della Chiesa di San Saturnino, con particolare attenzione ai campanili. L’intervento rientra nel programma finanziato dal Ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) dedicato alla messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto, torri e campanili, che prevede un finanziamento di 500mila euro proprio per la parrocchia.

In questa prima fase i tecnici stanno effettuando i rilievi strutturali, le prove sui materiali e le verifiche tecniche sullo stato dei campanili. Si tratta di attività indispensabili per arrivare alla progettazione degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza.

«finalmente prende avvio», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «un percorso concreto che porterà alla sistemazione e alla messa in sicurezza dei campanili della nostra Chiesa di San Saturnino, uno dei simboli più importanti della nostra comunità. Questo intervento “rappresenta un risultato significativo per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio, e consentirà nei prossimi mesi di procedere con la progettazione e successivamente con l’avvio dei lavori». (s. g.)

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