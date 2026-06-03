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Muravera.
04 giugno 2026 alle 00:43

San Giovanni, spiaggia di pulire: volontari e candidati in campo 

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Potrebbero esserci i due candidati sindaci di Muravera e quelli di Villaputzu domani a ripulire la spiaggia di San Giovanni a Muravera assieme ai volontari e agli studenti dalla quarta e quinta elementare. Ad invitarli la nuova associazione “Pesca, Sport e Ambiente” del Sarrabus-Gerrei in occasione della giornata nazionale della pulizia delle spiagge. L’appuntamento è per le 9 nel piazzale della peschiera. Da lì si partirà per ripulire l’arenile e le zone adiacenti.

«Abbiamo invitato tante persone – spiega Mario Murgia, segretario e tesoriere dell’associazione – compresi i candidati sindaci e i componenti delle liste dei paesi che vanno al voto, Muravera e Villaputzu».

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