VaiOnline
Ilbono.
16 marzo 2026 alle 00:54

Sampietrini in centro, apre il cantiere 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le strade di Ilbono sono un cantiere aperto. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro storico dove i sampietrini sostituiranno l’asfalto. Un intervento da 200mila euro per la sola via Cavour che si aggiunge al lavoro concluso in via XX Settembre.

«Ma qualche giorno fa - precisa il sindaco, Giampietro Murru - abbiamo ricevuto un altro finanziamento regionale di 300mila euro, cui integreremo 50mila euro dal bilancio, per completare l’intero centro storico. Il contributo è il risultato della partecipazione a un bando dello scorso anno». Il portafogli lavori è variegato e il sindaco, in scadenza di mandato, illustra il cronoprogramma degli interventi: «In previsione c’è la riqualificazione della strada che dagli impianti sportivi “Ulestri” conduce a Lanusei. Verranno realizzati i nuovi marciapiedi e posato il tappeto d’asfalto. Ma non abbiamo disdegnato neanche le strade rurali con la collaborazione di una trentina di proprietari. Per la viabilità stiamo spendendo un milione di euro, parte di 5,6 milioni che abbiamo destinato a opere pubbliche tra il 2025 e il 2026». Il sindaco annuncia anche un altro intervento utile a scongiurare emergenze in periodi di siccità: «La Regione ci ha finanziato 210mila euro per un serbatoio d’accumulo a Monte Tarè». ( ro. se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

A Pisa il Cagliari affonda

Una pesante sconfitta (3-1) contro l’ultima in classifica 
l Nello sport
Il conflitto

Unifil ancora nel mirino, il Libano è una polveriera

Brigata Sassari, nessun militare coinvolto negli attacchi al contingente dei Caschi blu 
Enrico Fresu
Il conflitto

Trump allunga i tempi della guerra

Israele prevede altre tre settimane. I Pasdaran: uccideremo Netanyahu 
Regione

Sanità, Todde terrà il doppio incarico

L’opposizione: riferisca in Consiglio. L’ipotesi della “promozione” del capo di gabinetto 
Roberto Murgia
Continuità

«Nessun sovrapprezzo sul cambio dei biglietti»

Regione e Aeroitalia: problema informatico, rimborsi per chi ha già pagato 
Alessandra Carta
Referendum

Affondo di Valditara: «Par condicio anche a scuola»

Ultimi giorni di campagna Scintille sul fotomontaggio Avs 