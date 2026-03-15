Sampietrini in centro, apre il cantiere 

Le strade di Ilbono sono un cantiere aperto. Nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro storico dove i sampietrini sostituiranno l’asfalto. Un intervento da 200mila euro per la sola via Cavour che si aggiunge al lavoro concluso in via XX Settembre.

«Ma qualche giorno fa - precisa il sindaco, Giampietro Murru - abbiamo ricevuto un altro finanziamento regionale di 300mila euro, cui integreremo 50mila euro dal bilancio, per completare l’intero centro storico. Il contributo è il risultato della partecipazione a un bando dello scorso anno». Il portafogli lavori è variegato e il sindaco, in scadenza di mandato, illustra il cronoprogramma degli interventi: «In previsione c’è la riqualificazione della strada che dagli impianti sportivi “Ulestri” conduce a Lanusei. Verranno realizzati i nuovi marciapiedi e posato il tappeto d’asfalto. Ma non abbiamo disdegnato neanche le strade rurali con la collaborazione di una trentina di proprietari. Per la viabilità stiamo spendendo un milione di euro, parte di 5,6 milioni che abbiamo destinato a opere pubbliche tra il 2025 e il 2026». Il sindaco annuncia anche un altro intervento utile a scongiurare emergenze in periodi di siccità: «La Regione ci ha finanziato 210mila euro per un serbatoio d’accumulo a Monte Tarè». ( ro. se. )

RIPRODUZIONE RISERVATA