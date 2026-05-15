«Salviamoci per merito nostro» 

«Salviamoci con le nostre forze, per i nostri meriti». Messaggio che il tecnico Alfonso Greco ha lanciato alla vigilia della seconda e ultima gara di playout, quella che vale la permanenza in serie C per la stagione 2026/27, che sarebbe la quinta di fila. Stasera alle 20.30 arriva al “Vanni Sanna” il Bra.

I pericoli sono due. Il primo è di pensare che sia solo una formalità dopo il colpaccio per 1-0 dell'andata. Alla squadra sassarese bastano infatti due risultati su tre per restare in serie C (vittoria o pareggio) ma è salvezza anche in caso di sconfitta con una rete di scarto, quindi 0-1, 1-2, 2-3 e così via. A parità di risultati e punti infatti la Torres è premiata per avere chiuso il campionato davanti al Bra. Il secondo rischio è di dare troppo ascolto alle voci che parlano di una Ternana già fallita e quindi di una squadra che verrà ripescata.

Greco

L'allenatore rossoblù è stato chiaro su entrambi i fronti: «In settimana abbiamo ribadito coi ragazzi il concetto che ancora non abbiamo fatto nulla, affrontiamo una squadra che viene qui senza nulla da perdere quindi dobbiamo restare concentrati e cattivi perché affronteremo una squadra che avrà un approccio aggressivo». E sulle anomalie del campionato (vedi esclusione di Rimini ma anche Ternana in bilico) ha risposto: «Stagione particolare questa, perché quando si subentra in una situazione del genere devi essere anche bravo a capire la condizione mentale, i ragazzi erano molto giù e ho lavorato sulla testa e poi coi ragazzi che già c'erano abbiamo lavorato su concetti conosciuti. Abbiamo fatto risultati, ma non siamo stati fortunati in qualche occasione. Ora ci aspetta l'ultima battaglia e niente ci deve distrarre, dobbiamo ottenere l'obiettivo con le nostre forze. Sul campo».

Le scelte

Difficile capire se ci saranno variazioni rispetto all'undici iniziale di Sestri Levanta. Il gruppo è al completo, eccezion fatta per il giovane Dumani. «Ci siamo praticamente tutti, ma gioca da subito chi è al cento per cento, ma è importante avere cambi a disposizione». I rientranti Zambataro e Giorico dovrebbero quindi partire dalla panchina, pronti a subentrare. Forse qualche chance di giocare da titolare la ha Giorico, ma dovrebbe lasciargli spazio Brentan.

Per quanto riguarda l'attacco, potrebbe dipendere anche dalle condizioni del terreno di gioco per capire se basterà la giornata odierna per assorbire la pioggia degli ultimi due giorni. Due le soluzioni: il terzetto veloce proposto in gara uno, con Sala e Di Stefano alle spalle di Sorrentino, oppure un centravanti di stazza come Luciani, con due punte rapide a dargli manforte.

In campo

La Torres giocherà col consueto 3-4-2-1, il Bra dovrebbe riproporre il 3-52 a meno che non abbia preparato qualche sorpresa in settimana. Mister Greco risponde: “Ci aspettiamo una squadra molto aggressiva, che darà tutto per ribaltare il risultato. Noi dobbiamo essere presenti e intensi come siamo riusciti a fare anche nella prima partita quando loro hanno provato a spingere. Magari cercheremo di avere più possesso palla e di cercare maggiormente la profondità”.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Zecca, Brentan (Giorico), Mastinu, Liviero; Di Stefano, Sala; Sorrentino (Luciani)

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