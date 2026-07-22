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Traffico.
23 luglio 2026 alle 00:47

Salta un tombino, Asse mediano in tilt in direzione Poetto 

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Un’altra mattinata complicata per il traffico sull’Asse mediano. Ieri a paralizzare l’arteria non è stato però l’ennesimo tamponamento, ma un problema a un tombino. I disagi sono iniziati prima delle 9, all’ingresso di Cagliari in direzione Poetto. Si sono formate le solite lunghe code già all’altezza di via Jenner. Tutto a causa – secondo quanto ricostruito – di un tombino saltato e che ha costretto gli automobilisti ad aspettare in fila, come accade spesso quando succede qualcosa sull’Asse mediano. Il problema si è verificato all’altezza di viale Ciusa. Sono quindi dovuti intervenire gli operatori di Avr per i lavori di ripristino che però sono durati qualche ora. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per gestire la viabilità. I rallentamenti sono proseguiti per tutta la giornata, creando inevitabili disagi sia a chi era diretto al Poetto ma anche per i tanti lavoratori che hanno dovuto fare i conti con il traffico all’ingresso in città. Lunedì era stata un’altra mattinata da incubo per il traffico sull’Asse mediano. In quell’occasione era stato un incidente a bloccare la viabilità, all’altezza dello svincolo di Genneruxi, in direzione Pirri e 131 dir. Le due auto, dopo lo scontro, sono finite infatti al centro della carreggiata per diverse ore. La strada era stata poi liberata solo al termine dei rilievi.

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