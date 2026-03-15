Salta la gara stellare Spagna-Argentina  

Roma. È stata cancellata l’edizione 2026 della Finalissima, la partita tra la Spagna e l’Argentina che era in programma in Qatar il 27 marzo prossimo. Lo ha reso noto l’Uefa, che esprime grande disappunto insieme con gli organizzatori ma spiega che nessuna alternativa si è rivelata accettabile per la Federcalcio argentina, tra cui lo spostamento dell’evento al “Bernabeu” di Madrid nella stessa data. L’Argentina ha proposto di giocare dopo i Mondiali ma, non essendoci date disponibili per la Spagna, l’opzione è stata scartata.

Sarebbe stata la seconda edizione della sfida che ha visto affrontarsi nel 2022 Italia e Argentina, con gli azzurri sconfitti 3-0. Il match tra gli iberici vincitori dell’Europeo e i sudamericani detentori della Coppa America è diventato a rischio dopo l’inizio dell’attacco all’Iran da parte di Stato Uniti e Israele. Il Qatar si è trovato coinvolto negli attacchi aerei di Teheran ai Paesi del Golfo e per questo ha dovuto rinunciare ad altri appuntamenti, dalla prima gara del Mondiale Endurance (Wec) alla prova del Mondiale MotoGp del 12 aprile, il cui rinvio a novembre è stato confermato ieri. L’Uefa ha spiegato di aver proposto due soluzioni: disputare la partita a Madrid il 27 marzo, oppure giocare due gare, andata a Madrid il 27 marzo e ritorno a Buenos Aires. La Federcalcio argentina ha respinto le proposte e la Spagna non ha date dopo i Mondiali.

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