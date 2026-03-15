VaiOnline
Internazionale.
16 marzo 2026 alle 00:53

Salta la gara stellare Spagna-Argentina  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. È stata cancellata l’edizione 2026 della Finalissima, la partita tra la Spagna e l’Argentina che era in programma in Qatar il 27 marzo prossimo. Lo ha reso noto l’Uefa, che esprime grande disappunto insieme con gli organizzatori ma spiega che nessuna alternativa si è rivelata accettabile per la Federcalcio argentina, tra cui lo spostamento dell’evento al “Bernabeu” di Madrid nella stessa data. L’Argentina ha proposto di giocare dopo i Mondiali ma, non essendoci date disponibili per la Spagna, l’opzione è stata scartata.

Sarebbe stata la seconda edizione della sfida che ha visto affrontarsi nel 2022 Italia e Argentina, con gli azzurri sconfitti 3-0. Il match tra gli iberici vincitori dell’Europeo e i sudamericani detentori della Coppa America è diventato a rischio dopo l’inizio dell’attacco all’Iran da parte di Stato Uniti e Israele. Il Qatar si è trovato coinvolto negli attacchi aerei di Teheran ai Paesi del Golfo e per questo ha dovuto rinunciare ad altri appuntamenti, dalla prima gara del Mondiale Endurance (Wec) alla prova del Mondiale MotoGp del 12 aprile, il cui rinvio a novembre è stato confermato ieri. L’Uefa ha spiegato di aver proposto due soluzioni: disputare la partita a Madrid il 27 marzo, oppure giocare due gare, andata a Madrid il 27 marzo e ritorno a Buenos Aires. La Federcalcio argentina ha respinto le proposte e la Spagna non ha date dopo i Mondiali.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

A Pisa il Cagliari affonda

Una pesante sconfitta (3-1) contro l’ultima in classifica 
l Nello sport
Il conflitto

Unifil ancora nel mirino, il Libano è una polveriera

Brigata Sassari, nessun militare coinvolto negli attacchi al contingente dei Caschi blu 
Enrico Fresu
Il conflitto

Trump allunga i tempi della guerra

Israele prevede altre tre settimane. I Pasdaran: uccideremo Netanyahu 
Regione

Sanità, Todde terrà il doppio incarico

L’opposizione: riferisca in Consiglio. L’ipotesi della “promozione” del capo di gabinetto 
Roberto Murgia
Continuità

«Nessun sovrapprezzo sul cambio dei biglietti»

Regione e Aeroitalia: problema informatico, rimborsi per chi ha già pagato 
Alessandra Carta
Referendum

Affondo di Valditara: «Par condicio anche a scuola»

Ultimi giorni di campagna Scintille sul fotomontaggio Avs 