Salta il Carbonia, c’è la Villacidrese 

Il calcio sardo perde una delle sue grandi protagoniste: il Carbonia, che dopo 87 anni di storia non formalizza l’iscrizione al campionato ed è fuori da tutto. In Eccellenza, dunque, per completare l’organico rientra la Villacidrese, che ritrova così la massima categoria regionale dopo un biennio in Promozione.

La scadenza di giovedì era perentoria: dopo aver inviato la domanda di iscrizione entro il 20 luglio, le società dovevano inviare la documentazione ed effettuare il pagamento della prima rata delle tasse entro avantieri. I minerari, come spiegato nel pezzo accanto, non sono riusciti a sistemare le loro criticità e hanno dunque dovuto rinunciare. Potrebbero esserci altre defezioni: il Comitato Regionale ha ricevuto tutti i documenti e avviato la fase di valutazione, con il Consiglio Direttivo della prossima settimana che formalizzerà tutti gli organici.

Il ritorno

L’Eccellenza ritrova così la Villacidrese, che due mesi fa si era fermata alla finale playoff di Promozione contro il Bonorva. «Da parte nostra c’è grandissima felicità e orgoglio, dopo una splendida cavalcata che ci ha portati al primo posto in graduatoria: ringraziamo tutto il gruppo e lo staff della scorsa stagione, che non ha mai mollato», esulta il presidente Matteo Marrocu. «Poi da un lato c’è anche dispiacere, perché non è mai piacevole essere promossi per disgrazie altrui. Sappiamo cosa vuol dire: facciamo gli auguri al Carbonia, una società storica che speriamo si risollevi come abbiamo fatto noi».

Nella sua storia, cominciata nel 1979, la Villacidrese vanta un biennio in Lega Pro (2009-2011) e 10 stagioni di fila in Serie D (vinta nel 2009), mentre in Eccellenza questa sarà la settima volta. «Da dopo la partita contro il Bonorva è stato difficile muoverci», prosegue Marrocu. «Sono stati due mesi complicati, non conoscendo la categoria in cui avremmo giocato. Abbiamo dovuto affrontare un po’ di ritardo, che ora recupereremo: siamo una società organizzata». Nei prossimi giorni, il club comunicherà rosa e staff.

Le certezze

In caso di altri posti liberi in Eccellenza, la graduatoria ripescaggi vede ora Usinese prima e Ferrini seconda. In Promozione, il posto lasciato dalla Villacidrese viene preso dall’Antiochense e quello del Guspini dalla nuova società nata dalla fusione tra i biancorossi e l’Arbus, la Costa Verde. Se dovesse esserci necessità di ulteriori ripescaggi, la prima in elenco è il Fonni.

Per la Prima Categoria, l’Antiochense verrà sostituita dal Golfo Aranci e l’Arbus dalla La Salle. In Seconda, a cascata, già diversi i “buchi” visto che ci sono anche le mancate iscrizioni di Academy Porto Rotondo e Calmedia Bosa. La settimana prossima la decisione.

Caso Ilva

C’è poi la questione Ilva, che lunedì conoscerà il suo futuro. I maddalenini hanno presentato domanda di ripescaggio in Serie D e dopodomani il Consiglio Direttivo della Lnd darà l’esito: “balla” una posizione, quella con il Grassina che potrebbe avere qualche punto in più per alcuni tornei giovanili che in Sardegna non sono attivi. Per questo, la società ha già contestato la graduatoria e si augura di avere ragione.

Già certe della presenza in quarta serie Budoni, Cos, Latte Dolce, Monastir e Ossese, che mercoledì alle 13 conosceranno le avversarie del proprio girone. Prima giornata domenica 6 settembre.

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