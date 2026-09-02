Sagra di Santa Greca, per i commercianti pronte 256 postazioni 

Il Comune di Decimomannu ha approvato la graduatoria definitiva per le concessioni di suolo pubblico in vista della sagra di Santa Greca di fine settembre.

Il piano prevede complessivamente un totale di 256 posteggi per gli operatori del commercio e della somministrazione di cibo e bevande. Nel dettaglio la quota più consistente delle categorie merceologiche è riservata ai prodotti tipici dell’agroalimentare sardo e alla pasticceria regionale con 80 posteggi; seguono i posti per i veicoli attrezzati per la vendita di alimenti e bevande (se ne contano 36) e poi quelli per l’artigianato tipico locale e regionale sardo (25 spazi).

Per la somministrazione tramite chioschi sono stati previsti 20 stalli, mentre il settore dell’hobby e dell’artigianato creativo ne accoglie 15. Si trovano poi le tradizionali locande con 12 posteggi assegnati. Vantano 10 stalli ciascuno i settori dedicati alla gastronomia non regionale, alla carne e pesce arrosto, ai giocattoli, agli articoli da regalo e bigiotteria e alla merceria e pelletteria.

L’assetto del mercato si completa infine con 5 posteggi per gli articoli religiosi, 5 per fiori e piante, altrettanti dedicati ai prodotti editoriali e grafici e tre riservati alle associazioni senza scopo di lucro.

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