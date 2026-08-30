Sagra del miele, premiata l’eccellenza delle aziende sarde 

Due giornate di eventi che hanno richiamato un grande pubblico nella suggestiva cornice del borgo di Montevecchio, con il convegno tecnico (Apicoltura e cambiamenti climatici), laboratori, animazione. Si è chiusa ieri la 33esima edizione della Sagra del miele con la premiazione delle aziende che hanno partecipato al concorso regionale “Premio QualitàMieli Tipici della Sardegna”, vetrina d’eccellenza del miele isolano, simbolo di qualità, sostenibilità e biodiversità. Sessantasette le aziende partecipanti. I primi cinque classificati sono Graziano Cannas di Ulassai, Sara Deianadi Pattada, Pier Mario Fois di Sennori, Giovanni Tilocca di Putifigari e Gian Domenico PinnaDualchi. Organizzata dalla Pro Loco di Guspini, in collaborazione con i Comuni di Guspini e Arbus, la due giorni è stata un successo. È stato riproposto il premio “Ape d’Oro”, riconoscimento a persone che conservano la memoria storica di Montevecchio. Il primo premio è stato assegnato a Ignazio Floris, che ha dedicato la propria carriera allo sviluppo del settore apistico sardo. Il secondo premio è stato assegnato alla figura di Bruno Concas, rappresentato dalla famiglia, che ha dedicato la propria vita a raccontare, tutelare il territorio e la storia di Montevecchio.

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