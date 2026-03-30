Sagra degli agrumi, sei giorni di festa verso il tutto esaurito 

Quarantuno gruppi folk (su sessanta richieste di partecipazione), quindici gruppi di cavalieri, otto etnotraccas e quattro maschere tradizionali (Mamutzones di Samugheo, Boes e Merdules di Ottana, associazione Atzeni di Mamoiada e i Tamburini e Trombettieri di Oristano). Saranno loro a sfilare domenica 19 aprile per la 52esima edizione della Sagra degli agrumi che andrà avanti per ben sei giorni (16-19 e 24-25 aprile). Proprio ieri è stato annunciato il programma completo della manifestazione. Si parte giovedì 16 alle 21.30 con il concerto dei RadioFonica in Piazza Europa. Venerdì, sempre alle 21.30, saliranno sul palco I Dilliriana. Sabato, alla stessa ora, spazio alla rassegna teatrale curata dalla compagnia “La Forgia”, con il Coro “Le Voci del Mare” e l’ASD Sugarfoot.

Domenica 19 aprile, giornata centrale della manifestazione con la sfilata di gruppi folk, maschere tradizionali, traccas, suonatori e cavalieri (dalle 10). Alle 16, in piazza Europa, esibizione di gruppi folk. Venerdì 24 aprile alle 22 concerto di Francesco Baccini. Chiusura sabato 25 aprile, sempre alle 22, con lo spettacolo comico di Alessandro Pili (Sindaco di “Scraffingiu”). Numerosi anche gli eventi collaterali lungo la sei giorni di festa tra spettacoli, mostre e “Pratzas”, le vecchie case sarrabesi aperte ai visitatori. «Andiamo», spiega l’assessore al Turismo Matteo Plaisant, «verso il tutto esaurito nelle strutture ricettive aperte nel Sarrabus. Contiamo di inaugurare nel migliore dei modi la stagione turistica 2026».

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