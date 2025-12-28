Sabato contro il Toro  9 su 11 erano italiani 

Troppi giocatori stranieri non fanno bene alla Nazionale, hanno ripetuto spesso i ct azzurri che si sono susseguiti negli ultimi anni. Ebbene, l’esempio arriva dal Cagliari che, tra l’altro, porta avanti questa linea già da diverse stagioni.

L’undici iniziale rossoblù sabato a Torino non è passato inosservato: nove su undici erano italiani. Ossia Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Palestra, Mazzitelli, Prati, Idrissi e Gaetano. Adopo e Kiliçsoy le eccezioni. Non solo. Anche tre dei quattro subentrati (Cavuoti, Esposito e Borrelli) erano italiani. Lo erano il capitano (Deiola) e il vice (Zappa). E lo era l’allenatore, Pisacane. Anche questo tutt’altro che scontato considerata la tendenza di puntare su tecnici emergenti stranieri. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA