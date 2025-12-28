VaiOnline
Curiosità.
29 dicembre 2025 alle 00:08

Sabato contro il Toro  9 su 11 erano italiani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Troppi giocatori stranieri non fanno bene alla Nazionale, hanno ripetuto spesso i ct azzurri che si sono susseguiti negli ultimi anni. Ebbene, l’esempio arriva dal Cagliari che, tra l’altro, porta avanti questa linea già da diverse stagioni.

L’undici iniziale rossoblù sabato a Torino non è passato inosservato: nove su undici erano italiani. Ossia Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Palestra, Mazzitelli, Prati, Idrissi e Gaetano. Adopo e Kiliçsoy le eccezioni. Non solo. Anche tre dei quattro subentrati (Cavuoti, Esposito e Borrelli) erano italiani. Lo erano il capitano (Deiola) e il vice (Zappa). E lo era l’allenatore, Pisacane. Anche questo tutt’altro che scontato considerata la tendenza di puntare su tecnici emergenti stranieri. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia

«Diamo voce a chi non ne ha»

Nella basilica di Bonaria la chiusura del Giubileo, messa con Baturi 
Marco Noce
Camera

Manovra, rush finale fra le scintille

Il centrosinistra: non siamo passacarte. FdI: nervosi per Hannoun 
Campobasso

Cibo velenoso, muoiono madre e figlia 15enne

Epatite fulminante dopo il pranzo. «Rimandate a casa dal pronto soccorso» 
La guerra

«Pace più vicina tra Russia e Ucraina»

Trump chiama Putin e riceve Zelensky, restano i nodi Donbass e Zaporizhzhia  
Sella del Diavolo.

La scomparsa di Martina resta un mistero

La libraia svanita nel nulla un mese e mezzo fa: nessuna pista esclusa 
Francesco Pinna