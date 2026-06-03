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Sestu.
04 giugno 2026 alle 00:44

Rubinetti a secco per un guasto a una condotta 

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Ancora una giornata senz’acqua a Sestu dopo i disagi delle scorse settimane. Per un improvviso guasto, appena finiti i lavori per le nuove condutture, ieri si è rotto un giunto di una vecchia tubatura e mezza città è rimasta coi rubinetti a secco.

Gli operai di Abbanoa sono subito entrati in azione per riparare la falla e l’erogazione idrica è stata sospesa. Inizialmente gli utenti potevano contare sulle riserve, poi l’acqua ha effettivamente iniziato a mancare, tornando solo nel tardo pomeriggio tra mille proteste soprattutto sui social.

E oggi sono previsti nuovi disagi, anche se limitati solo a un paio di vie, sempre per gli interventi di efficientamento e sostituzione delle vecchie condotte. Abbanoa ha annunciato infatti che, «nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso» ha «in programma il collegamento del nuovo tratto della condotta realizzata in via Tripoli alla rete idrica esistente in via Gagarin e via Cremona».

Per l’esecuzione dell’intervento, tra le 8.30 e le 17.30, «occorrerà interrompere l’erogazione idrica nell’area compresa tra via Scipione e via Monserrato: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni».

I tecnici – avvisa il gestore idrico – cercheranno di terminare i lavori il prima possibile, ma l’acqua potrebbe essere torbida per breve tempo.

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