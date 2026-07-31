“Rotte Sonore” ultimo atto Il Lirico alla Cantina Sociale 

Domani alle 19.30, nel piazzale della Cantina Sociale di Dorgali, si conclude, con il quarto appuntamento, la rassegna musicale “Rotte Sonore Summer 2026-Piccoli borghi” del Teatro Lirico di Cagliari che affianca la rassegna principale e comprende appunto 4 concerti di ensemble e formazioni da camera di professoresse e professori dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Appuntamento quindi per ascoltare il concerto dell’Ensemble di ottoni del Teatro Lirico di Cagliari composto da Matteo Cogoni, Giulio Trifiletti (trombe), Luca Maria Leone, Federico Mauri (corni), Michele Marinaro, Alberto Taddei (tromboni) e Claudio Lotti (basso tuba).

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