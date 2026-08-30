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Nuoro
31 agosto 2026 alle 01:41

Rondine d’oro al magistrato Giacomo Fumu 

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Nel giorno del Redentore la città ricorda e rende omaggio al magistrato Giacomino Fumu. Morto un mese fa, Fumu è stato l’ex procuratore di Perugia e magistrato stimato. A ricordarlo e premiarlo, domenica dopo le celebrazioni religiose del Redentore e durante l’Ortobenfest festa della montagna, con l’undicesima edizione della Rondine d’oro, sono stati l’associazione Barbagia nel mondo e il Presidio turistico nuorese.

A rendergli un omaggio, la consigliera comunale (e nipote) Paola Siotto, mentre a consegnare il premio alla famiglia è stato il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu.

Nato a Nuoro il 9 agosto 1951, Giacomino Fumu trascorse in città l’infanzia e la giovinezza, prima di trasferirsi a Cagliari per gli studi. La sua carriera lo portò ai vertici della magistratura, fino alla presidenza della Procura della Repubblica di Perugia, dove si distinse per competenza, equilibrio, rigore. Anche dopo la pensione continuò a servire le istituzioni al ministero della Giustizia. Fumu ha amato la propria terra in modo sconfinato: ogni anno tornava in città dal fratello Pierluigi e dagli amici di una vita. E poi a Santa Lucia, luogo del cuore frequentato fin da bambino. «Il premio Rondine d’oro per rendere omaggio a un uomo che ha saputo rappresentare con onore Nuoro e la Sardegna nelle più alte istituzioni della Repubblica, senza mai dimenticare le sue radici» è stato ribadito. ( g. pit. )

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