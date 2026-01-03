Roma, il ritorno di Gasperini a Bergamo da avversario 

È il giorno di Atalanta-Roma. Quasi un esame tricolore per la formazione giallorossa e sfida indubbiamente speciale per l’allenatore Gasperini che torna per la prima volta a Bergamo da avversario dopo aver guidato la Dea per nove anni ottenendo risultati importanti e valorizzando tantissimi giocatori.

Serata speciale

Gasperini prova a restare freddo, lucido, tenendo poesia e filosofia lontana dalla narrazione del suo primo ritorno a Bergamo. Appare meno romantico di quello che, nemmeno una settimana fa, è andato in scena con De Rossi all'Olimpico. Ma non per questo viene meno il legame creato con la città. Lui che bergamasco non è, perché è nato in Piemonte, ma lo è diventato, al punto che nel 2019 è stato reso anche cittadino onorario. Gasperini ha trasformato, con i Percassi, una realtà di provincia in una big della Serie A, capace di dare fastidio a tutti, fino ad arrivare al successo nel 2024 in Europa League. Il coronamento di un cammino, «ma non il punto più alto», dice Gasp. «Perché dopo quel successo avevo la convinzione che potessimo fare ancora di più». L'obiettivo era diventato lo scudetto, che ora fa sognare ai tifosi giallorossi, ma prima dovrà superare indenne l'ostacolo Atalanta. «Intanto torno con grande piacere», racconta. Poi sull'accoglienza che si aspetta ci scherza: «Quella per De Rossi a Roma è stata bella e meritata, ma spero finisca diversamente…». Da Bergamo, infatti, non vuole rientrare con una sconfitta, come accaduto al suo collega. Per questo «con i bergamaschi sarà bello salutarsi, poi ognuno per sé, senza prigionieri». Il fischio d’inizio alle 20.45.

Le altre partite

Sono in tutto quattro le partite in programma oggi. Tra il lanciatissimo Como e l’Udinese quella dell’ora di pranzo. Alle 15 doppia sfida salvezza. Il Genoa, quartultimo, ospita a Marassi il Pisa, penultimo. Le due squadre sono separate da tre punti. Al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia il Sassuolo, staccato per ora dal gruppo di coda, affronta il Parma e vuole allungare ulteriormente. Alle 18, la nuova Juventus di Spalletti cerca continuità contro il Lecce che, a sua volta, cerca punti preziosi per tenere a distanza la zona retrocessione.

