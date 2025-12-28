Roma a caccia di Zirkzee o Raspadori 

Roma. Calciomercato invernale 2026 già in fermento in vista dell’apertura ufficiale dal 2 gennaio. Tra le più attive c’è la Roma di Gasperini alla disperata ricerca di attaccanti di peso come i gettonatissimi Joshua Zirkzee dello United e Giacomo Raspadori dell’Atletico Madrid. Proprio sull’azzurro sono attese novità già oggi quando è previsto un faccia a faccia tra lo stesso Raspadori e il suo attuale allenatore Diego Simeone per il via libera verso il suo ritorno in Serie A. Il ds giallorosso Massara ha messo sulla scrivania dell'Atletico Madrid un rilancio importante: 2 milioni di euro per il prestito oneroso fino a fine stagione e 17 per il riscatto.

In fermento anche la nuova Juve targata Spalletti: l’addio quasi certo di Mattia Perin può sbloccare il mercato in entrata della Juventus, innescando un vero e proprio domino. Con l’estremo difensore sempre più vicino al Genoa, i bianconeri sono infatti pronti a far arrivare Christos Mandas della Lazio. Per arrivare al portiere classe 2001, Spalletti potrebbe perdere una delle sue pedine. La Lazio da settimane sonda il terreno per Fabio Miretti. A salutare Genova, invece, potrebbe essere Brooke Norton-Cuffy, che piace molto alla Juventus. In casa Inter torna in bilico il futuro di Davide Frattesi. Spalletti lo vorrebbe alla Juventus (che potrebbe giocarsi la carta Muharemovic), ma anche Napoli e Roma mostrano interesse.

