VaiOnline
Mercato.
29 dicembre 2025 alle 00:08

Roma a caccia di Zirkzee o Raspadori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Calciomercato invernale 2026 già in fermento in vista dell’apertura ufficiale dal 2 gennaio. Tra le più attive c’è la Roma di Gasperini alla disperata ricerca di attaccanti di peso come i gettonatissimi Joshua Zirkzee dello United e Giacomo Raspadori dell’Atletico Madrid. Proprio sull’azzurro sono attese novità già oggi quando è previsto un faccia a faccia tra lo stesso Raspadori e il suo attuale allenatore Diego Simeone per il via libera verso il suo ritorno in Serie A. Il ds giallorosso Massara ha messo sulla scrivania dell'Atletico Madrid un rilancio importante: 2 milioni di euro per il prestito oneroso fino a fine stagione e 17 per il riscatto.

In fermento anche la nuova Juve targata Spalletti: l’addio quasi certo di Mattia Perin può sbloccare il mercato in entrata della Juventus, innescando un vero e proprio domino. Con l’estremo difensore sempre più vicino al Genoa, i bianconeri sono infatti pronti a far arrivare Christos Mandas della Lazio. Per arrivare al portiere classe 2001, Spalletti potrebbe perdere una delle sue pedine. La Lazio da settimane sonda il terreno per Fabio Miretti. A salutare Genova, invece, potrebbe essere Brooke Norton-Cuffy, che piace molto alla Juventus. In casa Inter torna in bilico il futuro di Davide Frattesi. Spalletti lo vorrebbe alla Juventus (che potrebbe giocarsi la carta Muharemovic), ma anche Napoli e Roma mostrano interesse.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia

«Diamo voce a chi non ne ha»

Nella basilica di Bonaria la chiusura del Giubileo, messa con Baturi 
Marco Noce
Camera

Manovra, rush finale fra le scintille

Il centrosinistra: non siamo passacarte. FdI: nervosi per Hannoun 
Campobasso

Cibo velenoso, muoiono madre e figlia 15enne

Epatite fulminante dopo il pranzo. «Rimandate a casa dal pronto soccorso» 
La guerra

«Pace più vicina tra Russia e Ucraina»

Trump chiama Putin e riceve Zelensky, restano i nodi Donbass e Zaporizhzhia  
Sella del Diavolo.

La scomparsa di Martina resta un mistero

La libraia svanita nel nulla un mese e mezzo fa: nessuna pista esclusa 
Francesco Pinna