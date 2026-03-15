Rogo sospetto all’ecocentro 

Due mezzi pesantemente danneggiati, rischi altissimi per la sicurezza dell’ecocentro e l’ombra dell’azione intimidatorio sull’episodio (già al centro di una indagine dei Carabinieri di Olbia). Sono gli elementi dell’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di ieri all’interno dell’impianto consortile per il trattamento dei rifiuti di Spiritu Santu. Le fiamme hanno interessato un settore dell’area dove vengono sistemati i mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti nell’ecocentro del Cipnes. L’incendio si è propagato velocemente nel parco mezzi e ha investito una motrice per i rimorchi e una macchina (con pinza – ragno) per i rifiuti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia, due squadre, che hanno operato con la massima urgenza per evitare la propagazione delle fiamme agli altri mezzi del Cipnes, l’impianto è consortile, e soprattutto ai cumuli di materiale vicini al parco macchine del consorzio. Le operazioni di spegnimento e bonifica hanno richiesto diverse ore di lavoro, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza gli edifici e automezzi. Nessuna delle persone che erano presenti dentro l’impianto ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto sono arrivati anche i dirigenti del Settore Ambiente del Cipnes e i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia. Il personale dell’Arma e i Vigili del Fuoco hanno iniziato subito gli accertamenti sulle cause del pericoloso incendio.

Indagini a tutto campo

La velocità di propagazione delle fiamme e il punto di insorgenza del rogo sono elementi che, in questa fase delle indagini, lasciano apertissima l’ipotesi dell’azione preordinata e voluta. Il personale dell’Arma non ha anticipato valutazioni sulle attività in corso, ma i militari avrebbero già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Anche il Cipnes è in attesa di conoscere le valutazioni dei Vigili del Fuoco per i provvedimenti del caso. All’interno dell’impianto, infatti, sono obbligatori misure e protocolli antincendio.

I precedenti

Gli incendi sono un problema non nuovo per l’impianto di Spiritu Santu e hanno portato a inchieste e processi. Nella maggior parte dei casi i roghi sono stati causati dal conferimento non corretto in discarica di materiale infiammabile o addirittura di esplosivi. Ma nel caso di ieri non si esclude un’azione diretta dentro l’ecocentro.

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