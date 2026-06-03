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Selargius.
04 giugno 2026 alle 00:44

Rogo a ridosso della 554, fumo e traffico nel caos 

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Fumo, fiamme e caos ieri lungo la statale 554 all’altezza di Selargius: il fuoco ha aggredito dal primo pomeriggio sino a tarda sera vaste aree di terreni bruciando stoppie e cumuli di rifiuti, qualche albero e minacciando d avvicinarsi anche a diverse abitazioni.

Vigili del fuoco, Forestali e squadre di volontariato hanno combattuto per ore contro il rogo che, spinto dal vento, si è propagato rapidamente sino alla statale invasa da una coltre di fumo nero. Ancora non si conosce la casa dell’incendio. Non è da escludere che le fiamme si siano sviluppate tra i rifiuti abbandonati in diverse parti della zona.L’allarme è scattato verso le 16 con telefonate ai Vigili del fuoco arrivati con uomini e diversi mezzi. Un intervento andato avanti per ore, con le fiamme poi circoscritte e domate e l’avvio dell’operazione di bonifica.

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