Rogo a ridosso della 554, fumo e traffico nel caos 

Fumo, fiamme e caos ieri lungo la statale 554 all’altezza di Selargius: il fuoco ha aggredito dal primo pomeriggio sino a tarda sera vaste aree di terreni bruciando stoppie e cumuli di rifiuti, qualche albero e minacciando d avvicinarsi anche a diverse abitazioni.

Vigili del fuoco, Forestali e squadre di volontariato hanno combattuto per ore contro il rogo che, spinto dal vento, si è propagato rapidamente sino alla statale invasa da una coltre di fumo nero. Ancora non si conosce la casa dell’incendio. Non è da escludere che le fiamme si siano sviluppate tra i rifiuti abbandonati in diverse parti della zona.L’allarme è scattato verso le 16 con telefonate ai Vigili del fuoco arrivati con uomini e diversi mezzi. Un intervento andato avanti per ore, con le fiamme poi circoscritte e domate e l’avvio dell’operazione di bonifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA