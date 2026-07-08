VaiOnline
Uno Bianca.
09 luglio 2026 alle 01:08

Roberto Savi trasferito a Ferrara, il fratello Fabio resta a Bollate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bologna. Roberto e Fabio Savi, i due capi della Banda della Uno Bianca che tra il 1987 e il 1994 fece 23 morti e oltre cento feriti tra Emilia-Romagna e Marche, non sono più nello stesso carcere. Da qualche giorno Roberto, l’ex poliziotto, è stato trasferito dal penitenziario milanese di Bollate a quello di Ferrara. Non è la prima volta che Roberto Savi - così come Fabio - nella sua lunga detenzione, cominciata dopo l’arresto nel 1994, viene trasferito. Ma in questo caso lo spostamento disposto dal Dap potrebbe essere legato all’intervista rilasciata a Francesca Fagnani su Rai2 per “Belve crime” a maggio. Savi aveva lasciato intendere che dietro alcuni delitti della banda ci fu l’input dei servizi segreti, ma poi davanti ai Pm si era trincerato dietro la facoltà di non rispondere. Un comportamento ambiguo, che potrebbe aver spinto i magistrati a chiederne il trasferimento per smuovere le acque. D’altro canto con il fratello i rapporti sono cessati da tempo. Tra gli episodi al centro degli accertamenti dei pm c’è l’omicidio di Licia Ansaloni e Pietro Capolungo nell’armeria di via Volturno, avvenuto a Bologna il 2 maggio 1991. In tv Savi ha detto che il vero obiettivo era uccidere Capolungo: «Era ex dei servizi particolari dei carabinieri. Volevano una scusa per farlo fuori». Il fratello Fabio, poche settimane dopo, aveva parlato in tv a “Quarto Grado” ridimensionando le parole di Roberto. Donatella Degirolamo, legale di Roberto Savi, ritiene che il suo trasferimento «sia avvenuto nell’ambito di decisioni che l’amministrazione penitenziaria ha adottato in ragione dell’attuale sovraffollamento carcerario. Quindi nessun segnale e nessun intento punitivo da parte della Procura di Bologna e dell’amministrazione penitenziaria. Se così fosse saremmo di fronte a gravissime violazioni delle norme che regolano uno Stato di diritto, considerato anche i 32 anni trascorsi in carcere dal mio assistito e la totale assenza di procedimenti disciplinari a suo carico».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Tornano i raid in Iran «Chiuderemo Hormuz»

Gli ultimi attacchi Usa ordinati nella notte E Teheran abbatte un drone americano 
Sanità

«Un solo medico per il Centro trasfusionale»

Nuoro, il dg dell’Asl Trotta convoca una riunione sul caso 
Fabio Ledda
Oristano.

«Pronto soccorso allo stremo»

Valeria Pinna
Il lieto fine.

Partorisce sull’elicottero del 118

Andrea Busia
L’emergenza

Inferno di fuoco alle porte di Cagliari

Devastante rogo tra Selargius e Monserrato: famiglie evacuate, 387 chiusa per ore 
Raffaele Serreli
Andrea Mascia è un ex comandante Meridiana

«I voli da Cagliari a Olbia e Alghero poco utili e costosi»

Per ora semivuoti gli Atr di Aeroitalia utilizzati nei due collegamenti interni 
Andrea Artizzu
Regione

Continuità, in arrivo le prime sanzioni

Tra le violazioni dei vettori la mancata attivazione di voli aggiuntivi nei tempi previsti 
Il caso

Truffa, arrestato Adinolfi: «Socialmente pericoloso»

La Finanza: evasione fiscale e decine di raggiri dietro “Scommessa collettiva” 