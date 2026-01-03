VaiOnline
La tragedia.
03 gennaio 2026 alle 01:03

Ritrovato senza vita il cercatore di funghi scomparso da giovedì 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È uscito di casa giovedì per andare a cercare funghi. Ha parcheggiato la sua auto a “Piscina nuscedda”, una zona montana raggiungibile dalla vecchia Orientale Sarda, facendo perdere le sue tracce. I familiari preoccupati per il suo non rientro a casa, a Quartu Sant’Elena, hanno cercato inutilmente di raggiungerlo col telefonino che squillava inutilmente. Dall’uomo, Roberto Pau, 71 anni, nessuna risposta.

Così è scattato l’allarme che i familiari hanno lanciato contattando i carabinieri della Stazione della Compagnia di Quartu. La notte, decisamente fredda, il fatto che il pensionato non rispondeva a nessuna chiamata, ha fatto temere il peggio. Ieri mattina le ricerche sono state intensificate con la partecipazione dei familiari, di volontari, dei carabinieri: alle11, il ritrovamento del corpo fra la disperazione dei congiunti dell’uomo, rimasto vittima forse di un malore.

A ritrovarlo, sono stati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico e dell'Aeronautica militare, intervenuti con l'elicottero del quindicesimo Stormo di Decimomannu. Diversi sono stati i sorvoli del velivolo tra Piscina Nuxedda e Baccu Mandara, in territorio di Maracalagonis. Il corpo è stato così individuato dall’alto col successivo recupero effettuato dal Soccorso Alpino. La salma è stata messa a disposizione della famiglia.

Roberto Pau conosceva molto bene la zona. E’ stato sempre un appassionato cercatore di funghi: quando è uscito di casa, si poneva l’obiettivo di tornare nel giro di poche ore. Così non è stato, con i familiari che hanno iniziato a preoccuparsi, non riuscendo più ad avere notizie del congiunto, nonostante il suo telefono risultasse raggiungibile.

Sono stati così contattati i carabinieri della Stazione della Compagnia di Quartu con le ricerche concentrate sull’analisi della cella telefonica, col ritrovamento dell’auto lungo la Statale 125, dove l’uomo, come detto, era solito andare a cercar funghi. Ieri, le ricerche sono proseguite alle prime luci del giorno con l’arrivo di una squadra di tecnici delle Stazioni di Cagliari e Medio Campidano del Soccorso Alpino e Speleologico. Poi l’arrivo dell’elicottero dell’Aeronautica Militare e il ritrovamento del corpo, subito recuperato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si spegne, al Milan basta un gol

I rossoblù calano alla distanza, decide Leão nella ripresa (0-1) 
l Nello sport
la strage di capodanno

L’indagine dopo il rogo Speranze al minimo per gli italiani dispersi

Crans-Montana, 40 le vittime accertate ma tra gli oltre 100 feriti molti sono gravi 
Per chiudere la partita delle nomine la Giunta attende il responso del Tar sul ricorso per il reintegro di Sensi alla Asl 1

Ultimi tre manager, tra Todde e il Pd risale la tensione

Corsa per la guida delle aziende di Cagliari, Sassari e della Gallura 
Anche il giorno di Capodanno la nave che sta portando a termine la posa del cavo era al largo del litorale di Quartu

«Questo non sarà l’unico Tyrrhenian Link»

«Con la super-produzione di energia serviranno opere simili, ci saranno altre Terra Mala» 
Lorenzo Piras
Il lutto

Marchetti, una vita al servizio della Giustizia

Scompare a 86 anni il primo pm della Dda sarda: sgominò la banda di Is Mirrionis e perseguì i “colletti bianchi” 
Francesco Pinna
Polemica

Giustizia, referendum a fine marzo

Manca l’ufficialità ma il Governo tira dritto sull’ipotesi di voto il 22 e il 23 