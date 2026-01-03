Ritrovato senza vita il cercatore di funghi scomparso da giovedì 

È uscito di casa giovedì per andare a cercare funghi. Ha parcheggiato la sua auto a “Piscina nuscedda”, una zona montana raggiungibile dalla vecchia Orientale Sarda, facendo perdere le sue tracce. I familiari preoccupati per il suo non rientro a casa, a Quartu Sant’Elena, hanno cercato inutilmente di raggiungerlo col telefonino che squillava inutilmente. Dall’uomo, Roberto Pau, 71 anni, nessuna risposta.

Così è scattato l’allarme che i familiari hanno lanciato contattando i carabinieri della Stazione della Compagnia di Quartu. La notte, decisamente fredda, il fatto che il pensionato non rispondeva a nessuna chiamata, ha fatto temere il peggio. Ieri mattina le ricerche sono state intensificate con la partecipazione dei familiari, di volontari, dei carabinieri: alle11, il ritrovamento del corpo fra la disperazione dei congiunti dell’uomo, rimasto vittima forse di un malore.

A ritrovarlo, sono stati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico e dell'Aeronautica militare, intervenuti con l'elicottero del quindicesimo Stormo di Decimomannu. Diversi sono stati i sorvoli del velivolo tra Piscina Nuxedda e Baccu Mandara, in territorio di Maracalagonis. Il corpo è stato così individuato dall’alto col successivo recupero effettuato dal Soccorso Alpino. La salma è stata messa a disposizione della famiglia.

Roberto Pau conosceva molto bene la zona. E’ stato sempre un appassionato cercatore di funghi: quando è uscito di casa, si poneva l’obiettivo di tornare nel giro di poche ore. Così non è stato, con i familiari che hanno iniziato a preoccuparsi, non riuscendo più ad avere notizie del congiunto, nonostante il suo telefono risultasse raggiungibile.

Sono stati così contattati i carabinieri della Stazione della Compagnia di Quartu con le ricerche concentrate sull’analisi della cella telefonica, col ritrovamento dell’auto lungo la Statale 125, dove l’uomo, come detto, era solito andare a cercar funghi. Ieri, le ricerche sono proseguite alle prime luci del giorno con l’arrivo di una squadra di tecnici delle Stazioni di Cagliari e Medio Campidano del Soccorso Alpino e Speleologico. Poi l’arrivo dell’elicottero dell’Aeronautica Militare e il ritrovamento del corpo, subito recuperato.

