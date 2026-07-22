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Villaspeciosa.
23 luglio 2026 alle 00:45

Risate e cibo con “Go talent” 

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Un sabato sera all’insegna della musica con l’iniziativa “Go talent” a Villaspeciosa: i residenti e i visitatori dalle 21 potranno cantare sul palco di San Platano tra risate e spettacolo.

L’organizzazione è del comitato di San Platano i cui componenti spiegano: «I concorrenti sono pronti a dare il massimo, ma per decretare il vincitore della gara abbiamo assoluto bisogno dell’aiuto dei cittadini. Il vero termometro della serata sarà il pubblico». Al quale si chiede di portare trombette, fischietti, campanacci, coperchi di pentole, maracas e qualsiasi oggetto capace di generare un rumore assordante in modo da decretare il vincitore.

Si potrà anche approfittare dei menù cena preparato dal comitato per adulti (fregula alla carlofortina, frittura mista, vino, acqua, pane e dolce ) e bambini (patatine fritte, wurstel). Il ricavato della serata sarà devoluto per i festeggiamenti dei santi Platano, Antioco e Rosa in programma l’ultima settimana di agosto. In quel contesto si terranno il martedì “Sa die de su pani” (la preparazione del pane) e il venerdì “Sa die de s’abiu” (gli organizzatori dalla campagna portano la legna per preparare “Stu stabi” nella chiesa) con sfilata e musica, balli e fuochi d’artificio.

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