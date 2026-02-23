VaiOnline
Via Marconi.
24 febbraio 2026 alle 00:29

Ripreso il restauro della chiesa di San Pietro di Ponte 

Sono pronti a ripartire i lavori di restauro della chiesetta di San Pietro di Ponte all’interno del cimitero comunale di via Marconi, nella parte monumentale. In corso d’opera si è stabilito che occorrevano lavori più importanti per via dell’alto stato di degrado della struttura per cui è stata necessaria l’approvazione di una variante all’intervento.

I lavori aggiuntivi non erano prevedibili nella fase di progettazione iniziale. L’edificio si trova in condizioni critiche per la prolungata assenza di opere di restauro e di manutenzione, tanto da non consentire l’accesso diretto alla copertura né una valutazione dello stato di conservazione delle strutture anche a causa di precedenti interventi attuati in passato e che impedivano di valutare il reale quadro di conservazione.

La chiesetta di San Pietro di Ponte era stata dichiarata bene di interesse culturale storico ed artistico da parte della commissione per il Patrimonio culturale della Sardegna. L’intervento prevede la sostituzione delle travi danneggite del tetto e il rafforzamento strutturale dell’intero edificio, salvaguardando i materiali originari. In precedenza erano state restaurate la chiesetta di San Benedetto in via Marconi e quella di Sant’Agata in piazza Azuni con l rifacimento della facciata. (g. da.)

