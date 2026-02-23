Rio Abis da mettere in sicurezza: c’è un milione e mezzo 

Per attenuare (almeno in parte) il rischio esondazione del Rio Abis servivano 1,45 milioni di euro. Il Comune di Tortolì ha preparato il progetto esecutivo e si è messo in coda, insieme ad altri enti, confidando di beneficiare delle risorse necessarie.

L’attesa non è stata vana, con la Regione che ha finanziato l’intera somma utile a mettere in sicurezza e ripristinare la funzionalità idraulica del rio Is Abis con intervenuti a protezione dell’abitato. Perché, di frequente, la zona di Baugerbu, a nord della cittadina, è finita sott’acqua in occasione di temporali. Allagamenti dovuti principalmente all’insufficienza idraulica degli attraversamenti presenti nella parte a valle del fiume.

Secondo i tecnici, gli stessi attraversamenti risultano di sezione ridotta e impostati a quota inferiore rispetto agli argini. Condizioni che riducono la capacità di deflusso del canale, limitando la protezione di quella parte dell’abitato. Sebbene attualmente lo stato di conservazione dei manufatti appaia buono, fatto salvo per alcuni punti in cui appare evidente il segno di locali dissesti delle sponde, il Comune vuole potenziare la sicurezza dell’area apportando correttivi che evitino futuri allagamenti. «L’obiettivo - spiegano dal palazzo comunale - è migliorare e ripristinare la funzionalità idraulica del corso d’acqua».

RIPRODUZIONE RISERVATA