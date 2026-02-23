VaiOnline
Tortolì.
24 febbraio 2026 alle 00:27

Rio Abis da mettere in sicurezza: c’è un milione e mezzo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Per attenuare (almeno in parte) il rischio esondazione del Rio Abis servivano 1,45 milioni di euro. Il Comune di Tortolì ha preparato il progetto esecutivo e si è messo in coda, insieme ad altri enti, confidando di beneficiare delle risorse necessarie.

L’attesa non è stata vana, con la Regione che ha finanziato l’intera somma utile a mettere in sicurezza e ripristinare la funzionalità idraulica del rio Is Abis con intervenuti a protezione dell’abitato. Perché, di frequente, la zona di Baugerbu, a nord della cittadina, è finita sott’acqua in occasione di temporali. Allagamenti dovuti principalmente all’insufficienza idraulica degli attraversamenti presenti nella parte a valle del fiume.

Secondo i tecnici, gli stessi attraversamenti risultano di sezione ridotta e impostati a quota inferiore rispetto agli argini. Condizioni che riducono la capacità di deflusso del canale, limitando la protezione di quella parte dell’abitato. Sebbene attualmente lo stato di conservazione dei manufatti appaia buono, fatto salvo per alcuni punti in cui appare evidente il segno di locali dissesti delle sponde, il Comune vuole potenziare la sicurezza dell’area apportando correttivi che evitino futuri allagamenti. «L’obiettivo - spiegano dal palazzo comunale - è migliorare e ripristinare la funzionalità idraulica del corso d’acqua».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il Festival

L’Italia canta con Sanremo

l D’Errico
Il focus

A marzo addio ai gettonisti: emergenza al pronto soccorso

Manca il personale, solo 8 medici negli ospedali della Gallura 
Andrea Busia
La tragedia

Una rosa bianca sul banco: «Lorenzo era allegro e solare»

La sindaca sconvolta: «Un dolore che lascia sgomenti e increduli» 
Giovanni Lorenzo Porrà
Il dissesto

Mattarella tra gli sfollati di Niscemi

Il presidente in visita alla frana e alla zona off limits. L’appello: non ci dimentichi 
L’inchiesta

Rogoredo, fermato il poliziotto

Spacciatore freddato: per i pm Cinturrino avrebbe potuto uccidere ancora 