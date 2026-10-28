Rinviata la chiusura della Provinciale 97 per Costa Rei 

La strada provinciale 97 che da Castiadas conduce a Costa Rei (Comune di Muravera) non chiuderà sino a quando non sarà pronto un percorso alternativo. Lo ha comunicato con una nota la Città Metropolitana di Cagliari accogliendo la richiesta di Eugenio Murgioni, sindaco di Castiadas.

Lo stop alla circolazione era stato chiesto dal Consorzio di Bonifica, l’ente che ha il compito di mettere in sicurezza il ponte sul Corr’e Pruna che attraversa la Provinciale 97. La chiusura avrebbe causato l’isolamento di Costa Rei per almeno sei mesi. Il primo cittadino ha preteso (e ottenuto) un’alternativa prima dell’avvio del cantiere.

«Ritenute valide le ragioni del Comune in merito all’interesse pubblico, alla pubblica incolumità e alla continuità dei collegamenti territoriali in quanto prevalenti rispetto alle esigenze esecutive del Consorzio di Bonifica», si legge nella nota firmata da Paolo Mereu, dirigente della Città Metropolitana, si propone «il diniego alla richiesta di chiusura della Provinciale 97».

Inoltre «non verrà emessa alcuna autorizzazione in merito ai lavori previsti nelle aree di competenza dell’ente proprietario della strada» sino a quando non sarà pronto un percorso alternativo.

RIPRODUZIONE RISERVATA